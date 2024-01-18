Australian Open: Мария Тимофеева — Беатрис Хаддад Майя прямая трансляция матча 19.01.2024

В основной сетке турнира Australian Open 2024 стартовали сразу 15 россиянок. Одна из них, Мария Тимофеева, смогла дойти до третьего круга, в котором встретится с 12-й ракеткой мира Беатрис Хаддад Майей из Бразилии. Матч состоится 19 января, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

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Тимофеева — Хаддад Майя: прогноз на матч Australian Open 2024

Спортсменки будут играть на втором по значимости корте турнира Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Очень радует, что год от года в туре появляется все больше российских молодых теннисисток. Другое дело, что ни одна из них не способна навязать борьбу представительницам первой мировой двадцатки. Первая ракетка России Дарья Касаткина уже привычно на ранних стадиях сложила оружие, можно было надеяться на опытную Анастасию Павлюченкову, но та проиграла еще раньше. Теперь смотрим на россыпь подающих надежды, одной из которых является Мария Тимофеева. Она уже встречалась с опытными Ализе Корне из Франции в первом круге и датчанкой Каролин Возняцки во втором. Выиграла у обоих она неожиданно, но это дает право подумать о продолжении ее поступи выше по сетке.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Вот только верится в это с трудом, поскольку в данный момент Беатрис Хаддад Майя соперница совершенно другого уровня. Пусть турниры Большого шлема ей пока удаются не очень. Достаточно сказать, что она, как и ее предстоящая соперница, впервые вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, но бразильянка знает, что такое играть в полуфинале турнира Большого шлема. В прошлом сезоне она выходила в полуфинал Roland Garros и показывала теннис высочайшего уровня. Впервые она оказалась и в первой десятке мирового рейтинга, хотя к началу нового сезона несколько сдала позиции. В первом круге Беатрис выиграла у другой молодой теннисистки Линды Фрухвиртовой из Чехии в трех сетах, а во втором играла с россиянкой Алиной Корнеевой. Тут все оказалось просто — 6 : 1, 6 : 2.

Ранее спортсменки на теннисных турнирах не пересекались. Мария вообще только в прошлом сезоне стала стабильно выступать на взрослом уровне. Сейчас, ей главное, не думать, что задача выполнена и она всего добилась, это будет равно безоговорочному пражению. Букмекеры, разумеется, отдают преимущество бразильянке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,23, успех Тимофеевой оценивается коэффициентом 4,21.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024