Корда — Рублев: прогноз на матч Australian Open 2024

Американский теннисист Себастьян Корда в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с пятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублевым. Матч состоится 19 января последним заходом на Margaret Court Arena, начало не ранее 12:15 по московскому времени.

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Australian Open: Себастьян Корда — Андрей Рублев прямая трансляция матча 19.01.2024

Себастьян Корда

Себастьяна с определенной натяжкой можно отнести к тому самому поколению Алькараса-Синнера-Руне, хотя он примерно на два-три года старше каждого из них. Когда-то в юниорах американец подавал довольно неплохие надежды. В 2018 году в Австралии он как раз смог стать чемпионом, на тот момент ему было 17 лет. Но юношеский и взрослый теннис это две большие разницы, адаптироваться сразу бывает очень сложно и удается это только единицам. Свой первый взрослый сезон Корда закончил в третьей сотне рейтинга в 2019 году, но затем с каждым годом поднимался все выше. Вскоре пришли и первые успехи.

В 2021 году Себастьян стал победителем турнира АТР и закончил год среди пятидесяти сильнейших. В минувшем сезоне высшей его строкой была 24-я, сейчас он 26-й и сеянный на турнире. Корда уже знает как побеждать на Australian Open, в прошлом году он дошел в Мельбурне до четвертьфинала, причем его хорошо должны помнить поклонники Даниила Медведева. Именно его он смог обыграть в третьем круге. Теперь в третьем круге другой россиянин. Начал турнир американец не совсем уверенно. В первом круге ему противостоял малоизвестный теннисист из Чехии Вит Копршива. Он чуть было не преподнес сюрприз. Матч затянулся на пять сетов, но Корда справился. Зато во втором круге понадобилось всего три сета, чтобы выиграть у француза Кентена Алиса, причем с одинаковым счетом 6 : 4.

Андрей Рублев

Если Корда в прошлом сезоне остановился в четвертьфинале, и это достижение стало пока самым значимым в его карьере, то для Андрея Рублева четвертьфиналы на турнирах Большого шлема дело привычное. В Австралии он играл на этой стадии дважды и в прошлом году тоже, но без вариантов уступил Новаку Джоковичу. То же самое происходило и на других турнирах ТБШ на протяжении всей его карьеры. Кто-то уже стал называть все это проклятием, поскольку простым невезением это не объяснить. В общей сложности таких четвертьфиналов уже девять и может быть юбилейный, десятый. Но для кого-то такое достижение огромный успех.

По сетке дальше у Андрея возможны Алекс де Минаур и Янник Синнер. Итальянец точно может стать непреодолимым барьером. В отличие от некоторых других теннисистов топ-10 Рублев решил начать сезон и проверить свои силы на турнире в Гонконге, где вышел в финал и выиграл там у финна Эмиля Руусувуори в двух сетах. Отличный результат, но и котировался там Андрей достаточно высоко. В любом случае пока он выступает уверенно. В первом круге пришлось, правда, сыграть с бразильцем Тиаго Сейботом Уайлдом, у которого, создается впечатление, есть какой-то зуб на российских тенисистов, где в матчах с ними он демонстрирует свой лучший теннис. Во втором круге было легче — победа в трех сетах с одинаковым счетом 6 : 4 над американцем Кристофером Юбенксом.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Личные встречи

Соперники играли друг с другом два раза. Сначала в 2021 году на харде в Майами, затем в 2022 году в финале турнира в Испании также на харде.

16.10.2022. Себастьян Корда 0 : 2 Андрей Рублев

01.04.2021. Себастьян Корда 0 : 2 Андрей Рублев

Прогноз

Все зависит от Андрей Рублева и его уверенности. Давно всем понятно, и ему самому тоже, что все проблемы в голове. Поигрывать он начинает себе сам. Во время неудачных матчей случаются срывы, которые иначе как психическими не назовешь. Юбенкс не оказывал серьезного сопротивления, и все у Рублева прошло гладко. До такой степени, что в одном из сетов он не проиграл ни одного гейма на своей подачи. Но Корда гораздо более опытный и быстрый теннисист, проблемы он россиянину точно создаст. Вопрос, насколько они будут серьезными. В любом случае следует ожидать четыре гейма.

Букмекеры видят фаворитом поединка Андрея Рублева, но безоговорочного преимущества ему не отдают. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,37, успех Себастьяна Корды оценивается коэффициентом 3,13. Поставив на Корду, можно неплохо заработать, но, кажется, после мучений в первом круге Андрей обрел свою игру и сможет выйти в четвертый круг.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024