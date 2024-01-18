Australian Open: Себастьян Корда — Андрей Рублев прямая трансляция матча 19.01.2024

Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублев в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с очень опасным соперником американцем Себастьяном Кордой. Матч состоится 19 января, начало не ранее 12:15 по московскому времени.

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Корда — Рублев: прогноз на матч Australian Open 2024

В этот игровой день матч соперников будет последним на втором по значимости корте турнира Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

В США сейчас есть порядка десяти теннисистов, каждый из которых может в любой момент ворваться в первую десятку мирового рейтинга. На протяжении прошлого сезона появлялись там разные представители страны, но Себастьяна Корды пока не было. В 2018 году у него уже был успех на кортах Мельбурн-парка, когда он смог выиграть Australian Open среди юниоров. Но более-менее серьезный успех на взрослом уровне пришел только в прошлом году, когда он дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. Прошлый год Себастьян впервые закончил в тридцатке мирового рейтинга и в этом сезоне постарается улучшить свои результаты. В первом круге ему пришлось помучиться с соперником из Чехии Витом Копршивой. Для победы понадобилось провести пять сетов, зато во втором в трех сетах без особых проблем Корда выиграл у Кентена Алиса из Франции

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Интересно, что и Корда, и Андрей Рублев свои матчи второго круга закончили идентично, все сеты выиграли с одинаковым счетом 6 : 4. Российскому теннисисту противостоял другой американец Кристофер Юбенкс. Получается так, что если Андрею не оказывают сильного сопротивления, то сам он играет спокойно и без проблем проходит своих оппонентов. Обратный пример — матч первого круга, когда играть пришлось с бразильцем Тиаго Сейботом Уайлдом. Тот еще по прошлому сезону запомнился тем, что в пяти сетах выиграл у Даниила Медведева на Roland Garros. На этот раз чуть было не случилась такая же история, но Рублев нашел в себе силы и пятый сет выиграл на чемпионском тай-брейке со счетом 10 : 7. Впереди соперник куда более серьезного уровня.

Корда и Рублев уже дважды играли друг с другом, причем оба поединка проходили на харде и достаточно давно. Сначала в 2021 году на турнире в Майами Андрей выиграл в двух сетах с одним тай-брейком. Второй матч был более значимым в финале турнира в испанском Хихоне, и вновь на харде россиянин был сильнее в двух партиях. Букмекеры отдают преимущество Рублеву. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,37, коэффициент на победу Корды — 3,13.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024