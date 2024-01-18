Джокович — Этчеверри: прогноз на матч Australian Open 2024

Первая ракетка мира Новак Джокович начал новый сезон на своем любимом Australian Open и вышел в третий круг, где его соперником будет аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри. Матч состоится 19 января в вечернюю сессию на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

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Australian Open: Новак Джокович — Томас Мартин Этчеверри прямая трансляция матча 19.01.2024

Новак Джокович

Действующий чемпион Australian Open приехал в Мельбурн с желанием открыть второй десяток побед. Новак уже давно принимает участие только в значимых турнирах или там, где у него сыграть возникает желание, как, например, в прошлом году в финальном турнире Кубке Дэвиса или в новогодние праздники на командном United Cup. Сложно сказать, чем было вызвано желание сыграть в командном кубке, тем более сборная Сербии не смогла выйти в полуфинал, а Новак Джокович впервые за несколько лет проиграл поединок на кортах Австралии. Многие посчитали это дурным знаком. Поражение ему нанес Алекс де Минаур. Но хуже того, серба начало сильно беспокоить запястье. Как скажется эта небольшая травма на его выступлении в Мельбурне, пока непонятно.

Тем не менее уже первые матчи показали, что Ноле придется очень непросто. Он уже привык к тому, что соперники выходят на матч с ним как на последний в жизни. В первом круге он играл с молодым хорватским теннисистом Дино Прижмичем. Выиграл в четырех сетах, но во втором пришлось изрядно помучиться, в результате поражение на тай-брейке. В конце матча Новак признался, что будто играл против зеркала, то есть самого себя, только молодого. Во втором австралиец Алексей Попырин доставил Джоковичу еще больше проблем, хотя картина по счету выглядит примерно такой же, только тай-брейк пришлось играть в третьем сете. Статистика такова, что за первые два матча на нынешнем турнире серб отдал своим соперникам уже больше геймов, чем за весь предыдущий, и это не может не настораживать.

Томас Мартин Этчеверри

Долгое время считалось, что латиноамериканские теннисисты сильны, прежде всего, на грунтовых покрытиях, но тенденция давно поменялась. Хоть на первых позициях мы уже давно не видим теннисистов из Латинской Америки, тем не менее в туре есть с десяток мастеров ракетки, которые могут создать проблемы любому из первой десятки рейтинга, в том числе, и Новаку Джоковичу. Томас Мартин Этчеверри один из таких. Пусть он никогда не забирался в рейтинге выше 30-й позиции, но с каждым годом прогрессирует. На турнирах большого шлема аргентинец дебютировал в 2022 году. Сыграл в каждом, правда, везде закончил после первого круга.

В прошлом сезоне он впервые выиграл поединок на мэйджоре и случилось это как раз на Открытом чемпионате Австралии. Томас взял верх над Грегуаром Баррере в четырех сетах, но затем уступил Яннику Синнеру. Наконец, во Франции на Roland Garros случился настоящий прорыв. Этчеверри смог дойти до четвертьфинала, но, главное, показал умный, интересный и агрессивный теннис. В целом прошлый сезон стал лучшим в его карьере и наверняка он будет прогрессировать дальше. На этот раз он уже добрался до третьего круга. В первом выиграл легко в трех сетах у легенды мирового тенниса Энди Маррэя из Великобритании, во втором также в трех сетах преодолел сопротивление француза Гаэля Монфиса.

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Личные встречи

Теннисисты дважды пересекались на различных турнирах, причем оба раза в прошлом сезоне. Сначала в Риме состоялась встреча на грунте, а затем в Париже на харде.

12.05.2023. Новак Джокович 2 : 0 Томас Мартин Этчеверри

01.11.2023. Новак Джокович 2 : 0 Томас Мартин Этчеверри

Прогноз

Если смотреть только на проведенные поединки в первых двух раундах, то Этчеверри выглядит более уверенно. Все привыкли, что Новак Джокович может выпутываться из самых сложных ситуаций. Но в последнее время они возникают с завидным постоянством. Кто тот теннисист, который сможет остановить серба? Прижмич был слишком неопытен, Попырину не хватило хладнокровия, а Новак признался, что ему повезло. Из таких моментов и складываются победы. Выдержит ли Этчеверри? Тут будет либо пан, либо совсем пропал. Форма аргентинца впечатляет, и почему бы ему не сотворить сенсацию.

Разумеется, у букмекеров Новак Джокович будет всегда фаворитом и, поставив на него, много денег не заработаешь. Winline предлагает на победу серба коэффициент 1,03, в то время как коэффициент на победу Этчеверри 12,24. Заманчиво, но многие подумают, что это деньги на ветер. Тогда поищем обходные пути. Тотал больше 32 геймов, коэффициент — 1,93. Уже вполне реально, учитывая, что Новак пока штампует четырехсетовые поединки. Вполне возможен и очередной тай-брейк. Так что вариантов много.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024