Australian Open: Новак Джокович — Томас Мартин Этчеверри прямая трансляция матча 19.01.2024

Действующий чемпион Australian Open, первая ракетка мира Новак Джокович начал свой очередной поход за трофеем. Не без труда, но смог выйти в третий круг соревнований, где его оппонентом станет аргентинец Томас Мартин Этчеверри. Матч состоится 19 января, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

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Джокович — Этчеверри: прогноз на матч Australian Open 2024

Теннисисты будут играть в вечернюю сессию на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию поединка соперников болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Пока Новак не производит впечатления всепобеждающей машины. Обычно на его победу в Австралии поначалу никто не ставит, потому что коэффициент всегда мизерный. Если кто-то и рискует, то предпочитает ставить на определенный тотал больше по геймам. Тот, кто пошел по этому пути сильно выиграл, потому что Новак сыграл уже два четырехсетовых поединка. И в первом матче против молодого хорвата Дино Прижмича, и во втором поединке против хозяина корта Алексея Попырина серб испытывал проблемы. С одной стороны, все можно списать на начало сезона, и возраст, когда не следует стартовать резво. С другой, мы помним, что на турнире United Cup Новак получил небольшую травму. Показательным должен стать поединок против Этчеверри.

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Томас Мартин может считать прошлый сезон успешным для себя. Во-первых, он впервые смог попасть в тридцатку сильнейших теннисистов мирового рейтинга, во-вторых преодолеть барьер первого круга на турнирах Большого шлема. Впервые удалось сделать это как раз в Мельбурне, где он во втором раунде уступил Яннику Синнеру. На Roland Garros аргентинец и вовсе вышел в четвертьфинал. Поэтому сейчас он представляет реальную угрозу. К тому же первые две игры, в отличие от действующего чемпиона, Томас Мартин провел более уверенно. В первом круге он отдал Энди Маррею всего восемь геймов, а во втором победил Гаэля Монфиса также в трех сетах с одинаковым счетом 6 : 4. Слабыми оказались соперники или в потрясающей форме аргентинец, покажет матч с Джоковичем.

Соперники встречались дважды и оба матча состоялись в прошлом сезоне. Сначала в Риме на грунте Новак выиграл в двух сетах, причем в первом пришлось играть тай-брейк. Затем в конце года на харде в Париже Джокович выиграл уже более уверенно, отдав в двух партиях только пять геймов. Winline на его победу предлагает коэффициент 1,02, в Этчеверри верят мало, коэффициент — 12,24.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024