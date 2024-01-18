Australian Open: Новак Джокович — Томас Мартин Этчеверри прямая трансляция матча 19.01.2024

Теги Новак Джокович Australian Open Томас Мартин Этчеверри Смотреть теннис Теннис

Действующий чемпион Australian Open, первая ракетка мира Новак Джокович начал свой очередной поход за трофеем. Не без труда, но смог выйти в третий круг соревнований, где его оппонентом станет аргентинец Томас Мартин Этчеверри. Матч состоится 19 января, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Джокович — Этчеверри: прогноз на матч Australian Open 2024

Теннисисты будут играть в вечернюю сессию на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию поединка соперников болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Пока Новак не производит впечатления всепобеждающей машины. Обычно на его победу в Австралии поначалу никто не ставит, потому что коэффициент всегда мизерный. Если кто-то и рискует, то предпочитает ставить на определенный тотал больше по геймам. Тот, кто пошел по этому пути сильно выиграл, потому что Новак сыграл уже два четырехсетовых поединка. И в первом матче против молодого хорвата Дино Прижмича, и во втором поединке против хозяина корта Алексея Попырина серб испытывал проблемы. С одной стороны, все можно списать на начало сезона, и возраст, когда не следует стартовать резво. С другой, мы помним, что на турнире United Cup Новак получил небольшую травму. Показательным должен стать поединок против Этчеверри.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Томас Мартин может считать прошлый сезон успешным для себя. Во-первых, он впервые смог попасть в тридцатку сильнейших теннисистов мирового рейтинга, во-вторых преодолеть барьер первого круга на турнирах Большого шлема. Впервые удалось сделать это как раз в Мельбурне, где он во втором раунде уступил Яннику Синнеру. На Roland Garros аргентинец и вовсе вышел в четвертьфинал. Поэтому сейчас он представляет реальную угрозу. К тому же первые две игры, в отличие от действующего чемпиона, Томас Мартин провел более уверенно. В первом круге он отдал Энди Маррею всего восемь геймов, а во втором победил Гаэля Монфиса также в трех сетах с одинаковым счетом 6 : 4. Слабыми оказались соперники или в потрясающей форме аргентинец, покажет матч с Джоковичем.

Соперники встречались дважды и оба матча состоялись в прошлом сезоне. Сначала в Риме на грунте Новак выиграл в двух сетах, причем в первом пришлось играть тай-брейк. Затем в конце года на харде в Париже Джокович выиграл уже более уверенно, отдав в двух партиях только пять геймов. Winline на его победу предлагает коэффициент 1,02, в Этчеверри верят мало, коэффициент — 12,24.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий