Australian Open: Янник Синнер — Себастьян Баес прямая трансляция матча 19.01.2024

Четвертая ракетка мира итальянец Янник Синнер в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису будет играть с аргентинским теннисистом Себастьяном Баесом. Встреча состоится 19 января, начало не ранее 04:00 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Australian Open: Люка Ван Аш — Стефанос Циципас прямая трансляция матча 19.01.2024

Матч пройдет первым заходом на втором по значимости корте турнира Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию поединка теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

От Янника Синнера болельщики ждали прорыва весь предыдущий год и уже думали не дождутся, когда их кумир выдал такую концовку сезона, что все ахнули. Сначала Янник выиграл два подряд турнира АТР, а потом взял и итоговый, обыграв в финале в упорнейшей борьбе Новака Джоковича. Тому, правда, это не помешало стать по итогам сезона первой ракеткой мира. Но ожиданий от Синнера меньше не становится. Теперь нужно подтверждать свой статус элитного теннисита на турнира Большого шлема, где у него пока не складывается. Лишь в прошлом году он смог преодолеть четвертьфинальный барьер на Уимблдоне. На Australian Open прошлого года Синнер в четвертом круге уступил Стефаносу Циципасу. Сейчас такие опасные соперники предвидятся только в четвертьфинале.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Хотя и в матче против Себастьяна Баеса расслабляться ни в коем случае нельзя. Если Синнер прошел первые два круга довольно легко, выиграв оба раза у своих соперников в трех сетах, то Себастьяну повезло в первом круге, поскольку американец Джей-Джей Вульф вынужден был сняться в начале четвертого сета, а во втором круге Баесу противостоял колумбиец Даниэль Элахи Галан. Аргентинский теннисист показал, что находится в хорошей форме. В первом сете он уступил, но зато легко взял три последующих. До US Open 2023 года Баес дальше второго раунда на турнирах Большого шлема не проходил, но вот уже второй подряд мэйджор он будет играть в третьем круге и наверняка даст бой итальянцу. Каждый год Себастьян улучшает свои позиции в рейтинге и сейчас добрался до третьего десятка.

Соперники встречались всего один раз. В прошлом году на турнире в Шанхае Янник Синнер смог выиграть у аргентинца в трех сетах. Причем именно тогда итальянец набрал потрясающую форму. Болельщиков ждет очень интересный матч. Букмекеры, правда, в Баеса не верят совершенно. Winline на его победу предлагает коэффициент 19,86, выигрыш Янника Синнера оценивается коэффициентом 1,01.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024