Australian Open: Люка Ван Аш — Стефанос Циципас прямая трансляция матча 19.01.2024

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису молодой французский теннисист Люка Ван Аш встретится с седьмой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции. Матч состоится 19 января, начало не ранее 05:15 по московскому времени.

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Australian Open: Янник Синнер — Себастьян Баес прямая трансляция матча 19.01.2024

Спортсмены будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena в утреннюю сессию. Прямую видеотрансляцию поединка теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Долгое время идут разговоры о том, кто из французских теннисистов сможет стать лидером не только у себя в стране, но и претендовать на высокие позиции в мировом рейтинге. При этом обращают внимание на новое поколение. Один из самых ярких его представителей впервые в карьере смог выйти в третий круг взрослого турнира Большого шлема. Люка Ван Аш, которому в мае исполнится 20 лет, в юниорах смог стать победителем Roland Garros. Случилось это в 2021 году, а в финале он одолел другого подающего надежды француза Артура Фиса. Регулярно попадать в основную сетку ТБШ Люка начал в прошлом году, но в каждом из них, за исключением родного Roland Garros, вылетал в первом круге. На этот раз он уже провел два пятисетовых поединка, выбив в первом кругке хозяина корта Джеймса Дакворта, а во втором итальянца Лоренцо Музетти. Сейчас Ван Аш занимает 79 строчку мирового рейтинга.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Вряд ли Стефаносу Циципасу приятно вспоминать финал Australian Open прошлого года, где он в трех сетах с двумя тай-брейками уступил Новаку Джоковичу. Серб уже не в первый раз смог одолеть греческого теннисиста, но он воспринимает это стоически и продолжает вновь штурмовать вершины турниров Большого шлема. До Мельбурна Стефанос решил не принимать участия ни в одном турнире и получилось, что матч первого круга против бельгийца Зизу Бергса стал для него первым в сезоне. В первой партии соперник удивил и выиграл со счетом 7 : 4, зато в трех последующих Циципас отдал ему всего пять геймов. Куда более упорной получилась встреча второго круга против австралийца Джордана Томпсона. Те же четыре сета, но в них было два тай-брейка, где сказался опыт седьмой ракетки мира.

Ранее соперники не встречались ни разу, и очевидным фаворитом считается греческий теннисист. Однако Стефаносу ни в коем случае нельзя недооценивать француза. Тот демонстрирует на турнире очень неплохой теннис. Если первую его победу еще можно было считать нормальным явлением, то выигрыш у Музетти дорогого стоит. Даже букмекеры не отдают подавляющего преимущества Стефаносу. Winline на его победу предлагает коэффициент 1,88, на победу Люки Ван Аша — 4,88.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024