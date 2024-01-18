Australian Open: Леся Цуренко — Арина Соболенко прямая трансляция матча 19.01.2024

Украинская теннисистка Леся Цуренко в матче за выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с действующей чемпионкой Australian Open и второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Матч состоится 19 января, начало не ранее 04:00 по московскому времени.

Спортсменки будут играть первым запуском на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Леся Цуренко одна из самых опытных теннисисток в туре. На взрослом уровне она начала выступать еще в 2007 году. За это время украинка смогла выиграть четыре турнира WTA и шесть турниров ITF. Высшей ее позицией в рейтинге было 23 место в 2019 году. С тех пор она находится все время на подступах к двадцатке сильнейших. Больших провалов у нее не бывает, но и значительных успехов нет тоже. Самое значимое ее достижение на турнирах Большого шлема — четвертьфинал US Open в 2018 году. На Australian Open дальше третьего раунда она не проходила, первый раз она дошла до этой стадии в 2013 году и вот теперь повторила это достижение. В первом круге Леся смогла обыграть в трех сетах итальянку Лючию Бронцетти, а во втором оказалась гораздо сильнее Ребеки Машаровой из Испании, отдав ей всего семь геймов. Но теперь испытание гораздо серьезнее.

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Для Арины Соболенко иных целей в Австралии нежели повторить прошлогодний успех нет. Она долго шла к победе на турнире Большого шлема и, наконец, смогла своего добиться. Правда, поклонники теннисистки были несколько обеспокоены ее поражением в финале турнира в Брисбене в начале января. Дело даже не в том, что она уступила Елене Рыбакиной, такое случалось и раньше, а как она уступила. В двух сетах, причем в одном из них получила баранку, а в другом взяла всего три гейма. Однако Брисбен был подготовкой и там не обязательно было форсировать форму. В итоге победительница того турнира Рыбакина не смогла преодолеть на

Australian Open второй круг, а Арина в первом круге разгромила немку Эллу Зайдель, позволив ей выиграть всего один гейм, а во втором лишь пять геймов отдала юной чешке Бренде Фрухвиртовой.

Ранее спортсменки встречались между собой дважды. В 2018 году в австралийском Хобарте Леся не оставила шансов Арине, выиграв со счетом 6 : 1, 6 : 1, а через год в Индиан-Уэллсе Соболенко взяла реванш, обыграв украинку в двух сетах. Букмекеры в победу Цуренко совершенно не верят. Winline предлагает коэффициент — 12,24, на победу Арины коэффициент 1,03.

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