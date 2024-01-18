Australian Open: Алисия Паркс — Коко Гауфф прямая трансляция матча 19.01.2024

В матче третьего круга женской сетки одиночного турнира на Открытом чемпионате Австралии нас ждет противостояние двух американок. Алисия Паркс будет встречаться с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф. Матч состоится 19 января, начало не ранее 06:00 по московскому времени.

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Australian Open: Леся Цуренко — Арина Соболенко прямая трансляция матча 19.01.2024

Встреча пройдет на втором по значимости корте турнира Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

В отличие от Коко Гауфф ее соотечественница Алисия Паркс нечастый гость на турнирах Большого шлема и ярких побед на ее счету нет. Взрослую карьеру американка начала в 2017 году и с тех пор каждый год стабильно улучшает свои результаты. Если три года назад Паркс в мировом рейтинге была в четвертой сотне, то 2022 год она закончила уже на 68 месте, а в прошлом году смогла подняться на 40 строчку рейтинга. Правда, было это в августе, и с тех пор Алисия несколько сдала свои позиции. Тем не менее, впервые выступая в основной сетке Australian Open, она сразу смогла выйти в третий круг, причем ранее на турнирах Большого шлема дальше второго раунда она не проходила. В Мельбурне Алисия сначала в трех сетах взяла верх над украинкой Дарьей Снигур, а затем переиграла в двух партиях Лейлу Фернандес из Чехии.

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Коко Гауфф на четыре года младше Алисии, но достижений имеет куда больше. В свои 17 лет в 2022 году она играла в финале Roland Garros, а в минувшем сезоне смогла впервые выиграть турнир Большого шлема, причем у себя на родине US Open. Победу уже давно предсказывали, и Коко с ней не стала затягивать. Другое дело, что с Уимблдоном и Australian Open отношения пока не складываются. Максимум чего удавалось добиться на траве и на открытом харде в Мельбурне — дойти до четвертого круга. Сейчас Гауфф находится в шаге от повторения подобного достижения. В первом круге американка встречалась с Анной Шмидловой из Словакии, во втором играла с еще одной американкой Кэролайн Доулхайд. В обоих случаях Коко выиграла в двух сетах.

Как ни странно, ранее Паркс и Гауфф на турнирах нигде не пересекались, встреча будет первой. Вряд ли четвертая ракетка мира будет испытывать какие-то проблемы в предстоящей игре. Букмекеры отдают ей огромное преимущество. На победу Гауфф букмекерская контора Winline предлагает коэффициент 1,03, успех Алисии Паркс оценивается гораздо более скромным коэффициентом — 13,00.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024