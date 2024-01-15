Павлюченкова о предсезонке в Италии: «Пока уехала из Франции. У меня молодой человек в Риме живет, и команда теперь чисто итальянская»

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Теннис

Анастасия Павлюченкова рассказала о предсезонной подготовке в Италии.

«Пока уехала из Франции, и у меня молодой человек в Риме живет, это связано и с этим. Тренер – итальянец, поэтому решили совместить и провести предсезонку в Милане. Он нашел хорошие условия. Если дожди в Риме, немного сложнее с закрытыми кортами, а в Милане все было налажено. Была полностью французская команда, теперь чисто итальянская: два физио и тренер Алессандро Бега. До меня он тренировал Томлянович», – приводит слова Павлюченковой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спортс кажется первый раз отправил корреспондента на Шлем (до этого не помню), молодцы, каждый день новый эксклюзивный материал и не перепечатанный из твиттера, давайте так всегда и на Мастерсы хотя бы европейские тоже))

Настя нашла парня, и выглядит прекрасно еще с прошлого года) я правда думал ей нравятся девушки, ну так тоже норм, главное чтобы была счастлива)
+8
0
+8
все бегут от Патрика: у Циципаса фитнес коуч и физио из академии Патрика пропали из команды, правда он не подтвердил что ушел из академии.
+1
0
+1
А я помню и видел, как не так давно Павлюченкова зачастую готовилась к серьезным турнирам (например, к американской серии) в Балашихе)
0
0
0
Ответ antonanton_
Спортс кажется первый раз отправил корреспондента на Шлем (до этого не помню), молодцы, каждый день новый эксклюзивный материал и не перепечатанный из твиттера, давайте так всегда и на Мастерсы хотя бы европейские тоже)) Настя нашла парня, и выглядит прекрасно еще с прошлого года) я правда думал ей нравятся девушки, ну так тоже норм, главное чтобы была счастлива)
Все равно чуть набрала опять, в прошлом сезоне прям хороша была
0
0
0
Ответ Другая_
Все равно чуть набрала опять, в прошлом сезоне прям хороша была
Да есть такое, к весне думаю будет снова фит, еще и на турниры будет попадать все должна набрать хорошую форму
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий