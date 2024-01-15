Павлюченкова о предсезонке в Италии: «Пока уехала из Франции. У меня молодой человек в Риме живет, и команда теперь чисто итальянская»

Анастасия Павлюченкова рассказала о предсезонной подготовке в Италии.

«Пока уехала из Франции, и у меня молодой человек в Риме живет, это связано и с этим. Тренер – итальянец, поэтому решили совместить и провести предсезонку в Милане. Он нашел хорошие условия. Если дожди в Риме, немного сложнее с закрытыми кортами, а в Милане все было налажено. Была полностью французская команда, теперь чисто итальянская: два физио и тренер Алессандро Бега. До меня он тренировал Томлянович», – приводит слова Павлюченковой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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