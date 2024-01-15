Павлюченкова о возвращении после травмы: «Поднимаюсь в рейтинге, и это для меня интересно. Конечно, основные цели – это ТБШ и крупные турниры»

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Теннис

Анастасия Павлюченкова назвала основные цели.

В 2022-м из-за травмы колена она пропустила большую часть сезона и в начале 2023-го оказалась за пределами топ-800. Сейчас Павлюченкова – 46-я ракетка мира.

– Сейчас можно говорить о каких-то целях, которые ставишь перед собой после возвращения?

– Поднимаюсь в рейтинге сейчас, и это для меня интересно. Конечно, основные цели – это ТБШ и крупные турниры. Аделаида – это здорово, но [она] не изменила бы для меня ничего в карьере, даже если бы я выиграла титул. Конечно, ставлю большие задачи. Мне хочется найти свою игру. Казалось, что 2021-й был лучшим в карьере, и, к сожалению, травма колена сделала его скомканным, пришлось завершить следующий год из-за травмы, не могла полностью тренироваться и насладиться тем годом. Хочу вернуться и попробовать повторить, а может, и еще лучше сделать для себя лично, насладиться. Хочу карьеру закончить на своих условиях, а не потому, что не могу продолжать из-за колена, – приводит слова Павлюченковой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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