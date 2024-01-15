Павлюченкова о том, что ее матч поставили в дневную сессию: «Сегодня безумная жара, хотя по факту я люблю играть вторым запуском – меня все устраивало»

Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу на старте Australian Open.

В первом круге она обыграла Донну Векич – 6:4, 6:4.

– Настя, с победой. Когда узнала, что будешь играть вторым запуском на арене Рода Лэйвера после Дани, рассчитывала, наверное, что выйдешь на корт через часа полтора. Как по факту складывалось ожидание матча?

– Вчера видела Даню в холле, мы поздоровались и я сказала ему, что играю после него. Он ответил: «Ну, постараюсь быстро» (смеется). Я говорю: «Да нет, как получится, не надо, самое главное – выигрывай». Думала, что будет быстро, ждала, размялась, он играл первый сет, потом поняла, что в четырех значит, настроилась.

Мы сидели в карты играли, потом пошла к физио, и в этот момент с их корта вызывают врача, что у них обоих судороги. Потом начала торопиться. Сегодня безумная жара, хотя по факту я люблю играть вторым запуском – меня все устраивало.

– За счет чего сегодня удалось одолеть Векич и как себя чувствовала на корте?

– Были проблемы с состоянием с Аделаиды, потому что я с квалификации сыграла много матчей. Честно, немного разваливалась уже в Аделаиде, то там болит, то здесь. Тейповала полтела в матче с Пегулой. И в Мельбурне у меня был легкий график, боялась, мало ли, совсем надорву все.

Немного волновалась, не знала, как подойду к матчу. Мне было важно к погодным кондициям подойти в нужной форме. Была готова к очень плохой игре от себя. Векич – топ-игрок, очень агрессивно играет и подает. Ментально сегодня я была сильна, играла за каждый мяч.

– Что показал матч с Пегулой в Аделаиде и какие, может, перспективы открыл для тебя на этот сезон?

– Аделаида для меня стала позитивной: начало года, квалификацию играла, и мне вообще было важно сыграть как можно больше матчей. Мне всегда непросто начинать год после предсезонки, приехала немного нагруженная. На равных с точки зрения результата с пятой ракеткой мира – перспектива неплохая для будущего.

Хотя это один матч, надо на равных выступать с такими игроками стабильно, но начало для меня позитивное. Было неприятно проигрывать, но стараюсь много позитивного взять, – приводит слова Павлюченковой корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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