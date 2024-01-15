Монфис о том, что им со Свитолиной сложнее ездить в туре с дочкой: «Пока мы справляемся. Нам очень повезло, что нам помогают мамы, няня»

Теги Гаэль Монфис ATP WTA Элина Свитолина Теннис

Гаэль Монфис рассказал, что им с Элиной Свитолиной стало сложнее ездить в туре после рождения дочки.

– Теперь вы путешествуете в туре семьей. Насколько сложнее ездить, когда вы оба теннисисты и у вас ребенок?

– Я бы солгал, если бы сказал, что это легко. Это сложно. Это другая ситуация.

Как вы сказали, мы оба игроки, поэтому нам сложно. Да, это непросто, и нам очень повезло, что нам помогают мамы, няня. Мы тоже учимся. Это наша первая длительная поездка. Пока мне кажется, что мы справляемся, но не буду лгать, это сложно.

– Вы рады, что все больше игроков, мужчин и женщин, ездят в туре с маленькими детьми?

– Мне кажется, это часть жизни. Как я всегда говорю, у нас прекрасный спорт, но многие забывают, что мы люди. Спорт – это, если хотите, наша работа.

Но у нас есть жизнь, а в жизни у людей есть дети, и прекрасно видеть, как некоторые женщины-спортсменки успевают и то, и другое. Мне кажется, это здорово.

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