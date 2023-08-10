Гаэль Монфис: «В глубине души надеюсь, что дочка займется не теннисом. Но если она захочет, то пусть играет»

Теги Гаэль Монфис ATP WTA Элина Свитолина Теннис

Гаэль Монфис ответил, хочет ли, чтобы их с Элиной Свитолиной дочь стала теннисисткой.

– Вы оба профессиональные теннисисты, вы бы хотели, чтобы ваша дочь попробовала построить теннисную карьеру, когда подрастет? И вы с Элиной когда-нибудь обсуждали возможность сыграть микст на турнире «Большого шлема», прежде чем завершить карьеру?

– По правде говоря, она будет делать что захочет. Но в глубине души я надеюсь, что она займется не теннисом: гольфом, футболом, баскетболом.

Но если она захочет играть в теннис, то пусть играет. Но, если честно, внутренне мне бы хотелось, чтобы она попробовала себя в другом виде спорта. Но пусть займется чем захочет.

И почему бы и нет? Почему бы нам однажды не сыграть микст? Почему бы и нет? Но дело в том, что мне тяжело играть и одиночный, и парный разряд.

Но мне кажется, что, когда я буду заканчивать, я постараюсь сыграть оба. И надеюсь, это будет не в следующем году (улыбается).

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1 комментарий

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Сергей48
Гаэль, играй и наслаждайся! Глядя на твою игру, видно, что ты кайфуешь от процесса, этим и заслужил любовь миллионов болельщиков! Здоровья, долголетия и удачи!
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