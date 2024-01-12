Гаэль Монфис: «Я уже столько лет хочу закончить. Люблю теннис, но он не вся моя жизнь»

Теги Гаэль Монфис ATP Теннис

Экс-шестая ракетка мира Гаэль Монфис поделился мыслями о завершении карьеры.

«Знаете, я уже столько лет хочу закончить (улыбается). Еще со времен ковида, а ведь тогда я был в топ-10. Люблю теннис, но он не вся моя жизнь, а люди об этом забывают. Моя жизнь – это отцовство. Теннис дает мне другое – разные ценные моменты и очень тяжелые. 

Мне многое нравится в нашем спорте, но с возрастом, очевидно, появляется много вещей, которыми я не хочу больше заниматься. И, если быть до конца честным, взросление и образование моего ребенка сегодня для меня важнее.

Я счастлив и нам приятно путешествовать вместе, но я бы хотел, чтобы она чаще была дома. И хотел бы проводить с ней больше времени. Но пока я могу играть и чувствую желание наслаждаться карьерой, я буду стараться это делать». 

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2 комментария
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Аж слезу прошиб, отцовство у него.. А мы, работающие - некие другие особи. А как выгонят его за профнепригодность, что нередкость в звездных семействах или налево пойдет?))
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Свитолина не позволяет!
Муж должен приносить деньги в семью!
:):)
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