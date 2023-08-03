Свитолина о том, что они с Монфисом не берут дочь на турниры: «Нам очень грустно, но мы должны ставить ее здоровье на первое место»

Элина Свитолина ответила, ездят ли они с Гаэлем Монфисом на турниры вместе с дочерью.

Скай родилась в октябре прошлого года.

«Нет, она дома. Мы хотим, чтобы она оставалась дома, потому что для нас в приоритете ее здоровье.

Это очень непросто. Мы знаем, как утомительно много путешествовать. Теннис предполагает массу переездов, перелетов и напряжения в целом. Ты не спишь в своей постели, постоянно чем-то занят и находишься в разных местах. Поэтому на первых порах мы не хотим ее так нагружать.

Конечно, нам очень тяжело. Сегодня утром мы общались с ней по видеосвязи, и она была очень рада. Потом она заглядывала за телефон. Такая: где мы? (Улыбается.) А нас там нет.

Нам очень грустно, но мы должны ставить ее здоровье на первое место».

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