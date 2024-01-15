Этчеверри о разгроме Маррея: «Очень сложно играть с такой легендой, как Энди. Он один из моих кумиров»

Томас Мартин Этчеверри оценил победу над Энди Марреем на старте Australian Open.

Он выиграл 6:4, 6:2, 6:2 и вышел вперед в личных встречах (2:1).

«Для меня это был невероятный матч. Очень сложно играть с такой легендой, как Энди. Он один из моих кумиров. В прошлом году мы дважды играли, и это были такие долгие битвы.

Сегодня я провел невероятный матч. Надеюсь, что смогу сыграть на таком же уровне в следующем матче».

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