Этчеверри о разгроме Маррея: «Очень сложно играть с такой легендой, как Энди. Он один из моих кумиров»

Теги Энди Маррей Australian Open ATP Томас Мартин Этчеверри Теннис

Томас Мартин Этчеверри оценил победу над Энди Марреем на старте Australian Open.

Он выиграл 6:4, 6:2, 6:2 и вышел вперед в личных встречах (2:1).

«Для меня это был невероятный матч. Очень сложно играть с такой легендой, как Энди. Он один из моих кумиров. В прошлом году мы дважды играли, и это были такие долгие битвы.

Сегодня я провел невероятный матч. Надеюсь, что смогу сыграть на таком же уровне в следующем матче».

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1 комментарий
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Он ещё жив?🤔
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