Маррей об изменении настроя: «Точно не буду выходить на корт и хихикать. Такому не бывать»

Теги Энди Маррей Australian Open ATP Теннис

36-летний Энди Маррей рассказал, как изменился его настрой.

– В конце прошлого года вы немного касались того, что вам не нравится, как вы играете в теннис. На днях в Коойонге казалось, что вы довольны. Произошли какие-то изменения и вам больше нравится ваша игра? Считаете ли вы, что сейчас могли бы наслаждаться своим теннисом?

– Мне определенно нравится больше. Думаю, это отчасти связано с психологией. В этом плане теннис – сложная игра. Когда борешься, остаешься один, временами бывает трудно. Частично это так.

А еще технический аспект. Когда знаешь, что можешь играть лучше, чем сейчас или тебя не устраивает, как ты бьешь справа, слева, подаешь и так далее.

Решение некоторых из этих проблем помогло мне почувствовать себя лучше на корте. Да, определенно, немного внимания уделяется и психологии. Да, переосмысление твоего взгляда на вещи определенно помогает.

– В этом есть элемент притворства – заставлять себя улыбаться, пока ты не решишь проблему?

– Точно не буду выходить на корт и хихикать. Такому не бывать (улыбается).

Да, это больше о том, как ты справляешься с моментами разочарования и всем остальным на корте. Я не видел, чтобы Новак смеялся и шутил во время своих матчей. Как и Роджер с Рафой. Речь не об этом.

Вероятно, это то, как ты относишься к себе в такие моменты и становишься немного добрее к себе, к людям вокруг тебя, снижаешь некоторые свои собственные ожидания, контролируешь то, что можешь контролировать.

Все игроки будут сидеть здесь и говорить одно и то же. Это не так-то просто сделать, когда ты соревнуешься. Да, самое сложно – просто сосредоточиться на следующем ударе, следующем розыгрыше. Это очень легко сказать. Мы все это знаем. Но сделать это сложно.

Когда я был моложе, я, конечно, всегда расстраивался на корте, но в действительно важные моменты всегда чувствовал, что хорошо играю.

В прошлом году я тоже расстраивался и не очень здорово боролся в важные моменты. Это то, что я надеюсь изменить в этом году.

3 комментария
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До Маррея походу реально не доходит, что в нынешнем положении всем на него плевать. Да, конечно, можно долго перечислять его титулы и достижения в прошлом, но это все было давно. Сейчас он просто пожилой середняк тура, в туре новые звезды и чемпионы типа Синнера и Алькараса, а с такими унылыми результатами интерес к Маррею постепенно сходит на нет, надо вовремя заканчивать карьеру.
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Ответ Великий Алонсо
До Маррея походу реально не доходит, что в нынешнем положении всем на него плевать. Да, конечно, можно долго перечислять его титулы и достижения в прошлом, но это все было давно. Сейчас он просто пожилой середняк тура, в туре новые звезды и чемпионы типа Синнера и Алькараса, а с такими унылыми результатами интерес к Маррею постепенно сходит на нет, надо вовремя заканчивать карьеру.
Не надо говорить за всех. Лично мне очень интересны игра и результаты Энди. Постоянно слежу за его матчами, радуюсь мелочам, когда у него получается выиграть 2-3 матча на мелких турнирах
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Ответ Великий Алонсо
До Маррея походу реально не доходит, что в нынешнем положении всем на него плевать. Да, конечно, можно долго перечислять его титулы и достижения в прошлом, но это все было давно. Сейчас он просто пожилой середняк тура, в туре новые звезды и чемпионы типа Синнера и Алькараса, а с такими унылыми результатами интерес к Маррею постепенно сходит на нет, надо вовремя заканчивать карьеру.
на этот момент вижу, с вами двое не согласны. Я третья
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