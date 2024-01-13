Маррей о двух 3-часовых встречах с Этчеверри: «В прошлом году я сам превратил большинство матчей в изматывающие битвы. Не уверен, что дело было в нем»

Энди Маррей поделился ожиданиями от первого круга Australian Open.

Он поборется с Томасом Мартином Этчеверри. Счет в личных встречах 1:1, и оба матча длились больше трех часов.

– Меня не было на двух ваших матчах с Этчеверри в прошлом году. Он превращает матчи в изматывающие битвы. Предполагаете, что так будет и в этот раз?

– В прошлом году я сам превратил большинство матчей в изматывающие битвы (улыбается). Не уверен, что дело было в нем.

Но да, он тоже умеет играть так, чтобы матч пошел по этому сценарию. Не знаю, длился ли наш матч в Базеле больше трех часов, но мне показалось, что да. И в Индиан-Уэллс был еще один длинный матч.

Я знаю, что в прошлом году, когда я плохо подавал, в итоге завязывалось много длинных розыгрышей. Плюс мне часто удается потащить подачу соперника, и, когда это происходит, тоже завязывается много длинных розыгрышей. Да, матчи могут затянуться.

Надеюсь, через пару дней этого не произойдет.

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