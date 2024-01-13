Маррей о двух 3-часовых встречах с Этчеверри: «В прошлом году я сам превратил большинство матчей в изматывающие битвы. Не уверен, что дело было в нем»

Теги Энди Маррей Australian Open ATP Томас Мартин Этчеверри Теннис

Энди Маррей поделился ожиданиями от первого круга Australian Open.

Он поборется с Томасом Мартином Этчеверри. Счет в личных встречах 1:1, и оба матча длились больше трех часов.

– Меня не было на двух ваших матчах с Этчеверри в прошлом году. Он превращает матчи в изматывающие битвы. Предполагаете, что так будет и в этот раз?

– В прошлом году я сам превратил большинство матчей в изматывающие битвы (улыбается). Не уверен, что дело было в нем.

Но да, он тоже умеет играть так, чтобы матч пошел по этому сценарию. Не знаю, длился ли наш матч в Базеле больше трех часов, но мне показалось, что да. И в Индиан-Уэллс был еще один длинный матч.

Я знаю, что в прошлом году, когда я плохо подавал, в итоге завязывалось много длинных розыгрышей. Плюс мне часто удается потащить подачу соперника, и, когда это происходит, тоже завязывается много длинных розыгрышей. Да, матчи могут затянуться.

Надеюсь, через пару дней этого не произойдет.

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2 комментария
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Энди хватит с букмекеров бабло доить когда ставишь против себя !!!
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Я как то включил матч Маррея, шел первый сет, но потом мне нужно было сходить в магазин, приготовить ужин, сходить в душ. Когда я вернулся, они все еще играли первый сет)
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