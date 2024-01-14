Аванесян о первой победе на Australian Open: «Сильно нервничала, потому что подготовительные турниры в Австралии прошли не так, как я хотела»

Теги Australian Open WTA Элина Аванесян Чжосюань Бай Теннис

Элина Аванесян прокомментировала старт на Australian Open.

Сегодня она впервые вышла во второй круг в Мельбурне, обыграв Чжосюань Бай – 4:6, 7:5, 6:2.

– Элина, с победой. Первый матч в основе АО, что было самым сложным в стартовый день?

– Сегодня было сложно контролировать свои эмоции. Очень долгий тяжелый матч. Во втором сете я уже была расстроена, не знала, что делать, но в итоге смогла превзойти эмоции. Пыталась насладиться матчем и доиграть его.

– Почему была расстроена во втором сете? Он вообще получился очень сложным, много брейков было в той партии, с чем это связано?

– На самом деле было сложно играть из-за ветра, но, скорее, на меня повлияли предыдущие турниры. Я в Австралии уже третью неделю, и первые два турнира прошли не так, как я хотела. Поэтому сегодня очень сильно нервничала, – приводит слова Аванесян корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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4 комментария
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ну характер ест у нее, не первый уже такой матч
+3
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Следующая Саккари.
Шансы у Элины есть.
Болеем за наших!
+1
-1
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Победила китайского мальчика, молодец
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