Остапенко – Касаткиной: «Надеюсь, мы сыграем еще много финалов, ведь мы хорошие друзья»

Теги WTA Дарья Касаткина Алена Остапенко Adelaide International Теннис

Алена Остапенко выступила с речью на церемонии награждения турнира в Аделаиде.

В финале она обыграла Дарью Касаткину – 6:3, 6:2.

«Хотела бы поздравить Дарью с отличной неделей. Это была хорошая неделя для тебя и твоей команды. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов, ведь мы хорошие друзья. Мне очень приятно делить с тобой корт. Желаю удачи на следующей неделе на Australian Open.

Большое спасибо судье на вышке. Как сказала Дарья, с нами иногда бывает нелегко. Мы очень злимся», – сказала латвийка, которая вернется в топ-10 по итогам недели.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
отличная неделя🤣
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий