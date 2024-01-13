Остапенко – Касаткиной: «Надеюсь, мы сыграем еще много финалов, ведь мы хорошие друзья»

Алена Остапенко выступила с речью на церемонии награждения турнира в Аделаиде.

В финале она обыграла Дарью Касаткину – 6:3, 6:2.

«Хотела бы поздравить Дарью с отличной неделей. Это была хорошая неделя для тебя и твоей команды. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов, ведь мы хорошие друзья. Мне очень приятно делить с тобой корт. Желаю удачи на следующей неделе на Australian Open.

Большое спасибо судье на вышке. Как сказала Дарья, с нами иногда бывает нелегко. Мы очень злимся», – сказала латвийка, которая вернется в топ-10 по итогам недели.

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