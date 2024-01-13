Касаткина об отношениях с Остапенко: «Раньше у нас были свои сложности, но сейчас мы можем находиться на одном корте в мирной обстановке. Это здорово»

Дарья Касаткина обратилась к Алене Остапенко после поражения в финале в Аделаиде.

Она уступила 3:6, 2:6, а латвийка взяла седьмой титул в карьере.

«Прежде всего я хотела бы поздравить Алену с отличной неделей. Раньше у нас были свои сложности, но сейчас я рада, что мы можем находиться на одном корте в мирной обстановке. Думаю, это здорово.

Спасибо супервайзерам и судьям на вышке – иногда вам с нами тяжело (улыбается). Я это знаю. Но спасибо, что были с нами. Это как с детьми – нужно принимать их такими, какие они есть».

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