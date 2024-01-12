Тартакова о серии Break Point про Зверева и Медведева: «Как можно показывать теннис таким однобоким и примитивным?

Софья Тартакова отреагировала на новый сезон документального сериала Break Point.

В описании четвертой серии говорится: «После ужасной травмы, полученной на «Ролан Гаррос»-2022, Александр Зверев пытается вернуться и сталкивается с грозным соперником в лице Даниила Медведева». Медведев показан в эпизоде как антагонист. Напомним, после поражения от россиянина в Монте-Карло Зверев назвал его «одним из самых нечестных игроков в мире».

«Четвертая серия «Брейк-поинта» ужасна. Как можно показывать теннис таким однобоким и примитивным?

Даня злодей? Серьезно?

Вы сделали героем Сашу Зверева и не смогли задать ему прямые и очевидные вопросы.

Почему?

Да, это сложно. Но если боитесь и не хотите портить отношения – не ввязывайтесь. Журналисты – это не обслуживающий персонал. Нужны яйца, чтобы не бояться спортсмена. Только так получится раскрыть игрока. Даже в ущерб себе. Иначе получается вот так… беззубо и неправдоподобно.

А Даня крутой и искренний Он многогранный и как герой был бы прекрасен», – написала Тартакова.

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