Тартакова о серии Break Point про Зверева и Медведева: «Как можно показывать теннис таким однобоким и примитивным?

Теги Александр Зверев Софья Тартакова Даниил Медведев Netflix Break Point Теннис

Софья Тартакова отреагировала на новый сезон документального сериала Break Point.

В описании четвертой серии говорится: «После ужасной травмы, полученной на «Ролан Гаррос»-2022, Александр Зверев пытается вернуться и сталкивается с грозным соперником в лице Даниила Медведева». Медведев показан в эпизоде как антагонист. Напомним, после поражения от россиянина в Монте-Карло Зверев назвал его «одним из самых нечестных игроков в мире».

«Четвертая серия «Брейк-поинта» ужасна. Как можно показывать теннис таким однобоким и примитивным?

Даня злодей? Серьезно?

Вы сделали героем Сашу Зверева и не смогли задать ему прямые и очевидные вопросы.

Почему?

Да, это сложно. Но если боитесь и не хотите портить отношения – не ввязывайтесь. Журналисты – это не обслуживающий персонал. Нужны яйца, чтобы не бояться спортсмена. Только так получится раскрыть игрока. Даже в ущерб себе. Иначе получается вот так… беззубо и неправдоподобно.

А Даня крутой и искренний Он многогранный и как герой был бы прекрасен», – написала Тартакова.

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5 комментариев
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В 21м веке яица? Серьезно? У кого вы их видели? Сейчас нужно их отсутствие, тогда будет все хорошо! Тогда будет бабло. Грусть конечно.
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Что-то не слышал острых вопросов от Тартаковой игрокам рф. Приторно-сладкая в общении. Видимо боится спортсменов. Ну понятно, ведь у нее нет яиц :)
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Нет ничего плохого в том, что из Медведева сделали антогониста. Таков жанр, тем более его же не обвиняют во всех смертных грехах.
Куда позорнее, это травоядность в отношении Зверева. Именно на этом нужно делать акцент.
Ну и стоит отдать должное менеджменту немца, так минимизировать ущерб от крупного скандала - браво! Филигранная работа, люди полностью заслужили свой гонорар
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Зачем вообще смотреть -этот "шедевр"?) Мы- сами видим ,что происходит на кортах и способны оценить
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