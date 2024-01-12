Медведев о том, чему его научил прошлогодний Australian Open: «Что будущее в любом случае будет ярким»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, чему его научил прошлогодний Australian Open.

– В прошлом году в это время вы явно были не в лучшей форме. Потом по щелчку все изменилось, и вы провели потрясающий сезон. Оглядываясь назад, вы понимаете, что это было?

– Да, мне задали этот вопрос буквально пять минут назад. Чему я научился на прошлом Australian Open? Сначала я подумал: «Не знаю, почти ничему».

Думаю, я узнал, что будущее в любом случае будет ярким. Я помню, как в прошлом году сидел в зале для пресс-конференций. После поражения психологически было паршиво. Я выпал из топ-10 и все такое. Но после этого начался, наверное, один из лучших периодов моей карьеры.

Так что да, мой девиз: будущее прекрасно. Надеюсь, в этом году я смогу лучше сыграть на Australian Open, далеко пройти и показать хороший теннис.

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1 комментарий
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Надеюсь, Даниил восстановил ментальные силы, и хорошо сыграет в Австралии. Когда у него правильный настрой, он может обыграть любого.
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