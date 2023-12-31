Чесноков о том, что Медведев выступит на Australian Open без подготовительных турниров: «Ему надо было хоть что-нибудь сыграть»

Андрей Чесноков прокомментировал решение Даниила Медведева пропустить подготовительные турниры перед Australian Open.

«Мне кажется, Медведеву надо было хоть что-нибудь сыграть, хотя бы один какой-нибудь турнир. Чем больше матчей он играет, тем лучше он выглядит на корте. Тем более перед турниром «Большого шлема» очень полезно поиграть, проверить себя», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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