Чесноков о том, что Медведев выступит на Australian Open без подготовительных турниров: «Ему надо было хоть что-нибудь сыграть»

Теги Australian Open ATP Андрей Чесноков Даниил Медведев Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал решение Даниила Медведева пропустить подготовительные турниры перед Australian Open.

«Мне кажется, Медведеву надо было хоть что-нибудь сыграть, хотя бы один какой-нибудь турнир. Чем больше матчей он играет, тем лучше он выглядит на корте. Тем более перед турниром «Большого шлема» очень полезно поиграть, проверить себя», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Почему Даниил Медведев – лучший спортсмен России в 2023-м

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2 комментария
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Алькарас и Синнер тоже ничего играть не будут.
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Даниилу лучше себя понятно изнутри... хочет быть свежим возможно...
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