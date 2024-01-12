Медведев о подготовке к Australian Open: «Впервые приехал без подготовительных турниров. Это всегда риск»

Даниил Медведев перед стартом Australian Open рассказал, как провел межсезонье.

– Даниил, добро пожаловать на Australian Open. Это ваш первый турнир в 2024 году. Расскажите о своей подготовке и о том, когда вы приехали в Мельбурн.

– Да, я приехал 6-го числа вечером. Мы подумали, что у нас достаточно времени, чтобы подготовиться. Предсезонка прошла хорошо. В середине был один выставочный турнир, и нам удалось его выиграть. Чувствовал себя прекрасно.

Я всегда проводил короткую предсезонку, а потом разминочный турнир. И получалось хорошо. В этом году я решил, что должен сделать по-другому и посмотреть, что из этого выйдет. Посмотрим.

– Не кажется ли вам, что вы рискуете?

– Думаю, все кажется риском, когда делаешь это впервые. Я никогда не играл на первом «Большом шлеме» в году без подготовительного турнира. Обычно первый матч в сезоне бывает непростым. Помню, в прошлом году я проводил первый матч против Сонего, у него начались судороги после одного сета, что было немного удивительно.

Риск есть всегда. Но, как я уже сказал, если бы я не пошел на этот шаг, то в таком случае до 35 лет никогда бы не встречал Новый год дома. Поэтому я решил, что в этом году надо попробовать.

Сезон закончился поздно, потом я впервые за четыре года взял отпуск в это время. Если бы я поехал сюда на подготовительный турнир, у меня было бы, как я уже сказал, две недели предсезонки. А потом играешь нон-стоп.

В прошлом году после US Open я почувствовал моральное и физическое опустошение. Я решил, что будет неплохо попробовать вот так.

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