Поспишил о новых требованиях к мячам: «Это ничем не поможет, если мячи все еще будут слишком жесткими или тяжелыми»

Вашек Поспишил высказался о новых требованиях к выбору мячей на турнирах.

Ранее ATP и WTA пообещали проводить их «стратегический обзор» и обеспечить «постоянство».

Канадец – один из создателей профсоюза игроков PTPA.



«Надеюсь, они не только планируют быть «последовательными», но и понимают, что мячи сами по себе стали тяжелее. «Последовательность» ничем не поможет, если мячи все еще будут слишком жесткими или тяжелыми для рук и организмов игроков. Может ли тело справиться с игрой в теннис с маленькими мячами для боулинга, которые используют на каждом турнире?

Недавние изменения в мячах должны быть отменены, иначе они решат только часть проблемы через «постоянство», что бы это ни значило.

Они [ATP и WTA] действуют только в том случае, если на них оказывается публичное давление или если это в их интересах. Сейчас оба условия соблюдены: топ-игроки получают травмы (это плохо для туров) и громко заявляют об этом (а это плохой пиар). По крайней мере, сейчас, кажется, есть движение.

Очень надеюсь, что они тщательно разберутся, и что это не просто обман и дымовая завеса».

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