ATP и WTA совместно разработали новые правила, чтобы избежать позднего начала матчей и добиться единообразия мячей

ATP и WTA совместно разработали правила, касающиеся расписания и мячей.

С января 2024-го на турнирах и :

• На каждом корте должно проводиться не больше пяти матчей в день (с началом в 11:00), три – в дневную сессию и два – в вечернюю.

• Матчи не должны начинаться после 23:00 без одобрения супервайзера и согласования с руководством ATP или WTA.

• Запланированные матчи, не успевшие начаться к 22:30, должны быть перенесены на другой корт не позднее 23:00.

• Вечерние сессии должны начинаться не позднее 19:30, рекомендуемое время – 18:30.

• В исключительных случаях турнир может попросить об исключении в связи с местными культурными традициями, погодными условиями или другими обстоятельствами.

Эти правила вводятся на год в качестве эксперимента, после чего ATP и WTA проанализируют результаты и примут дальнейшие решения.

Кроме того, туры проводят «стратегический обзор» используемых мячей. Напомним, сейчас каждый турнир может самостоятельно выбирать поставщика.

С 2025 года ATP и WTA планируют перейти к более централизованному подходу. Цель изменений – большее единообразие мячей, а также ужесточение условий сертификации и технических требований.

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