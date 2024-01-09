ATP и WTA совместно разработали новые правила, чтобы избежать позднего начала матчей и добиться единообразия мячей
ATP и WTA совместно разработали правила, касающиеся расписания и мячей.
С января 2024-го на турнирах ATP и WTA:
• На каждом корте должно проводиться не больше пяти матчей в день (с началом в 11:00), три – в дневную сессию и два – в вечернюю.
• Матчи не должны начинаться после 23:00 без одобрения супервайзера и согласования с руководством ATP или WTA.
• Запланированные матчи, не успевшие начаться к 22:30, должны быть перенесены на другой корт не позднее 23:00.
• Вечерние сессии должны начинаться не позднее 19:30, рекомендуемое время – 18:30.
• В исключительных случаях турнир может попросить об исключении в связи с местными культурными традициями, погодными условиями или другими обстоятельствами.
Эти правила вводятся на год в качестве эксперимента, после чего ATP и WTA проанализируют результаты и примут дальнейшие решения.
Кроме того, туры проводят «стратегический обзор» используемых мячей. Напомним, сейчас каждый турнир может самостоятельно выбирать поставщика.
С 2025 года ATP и WTA планируют перейти к более централизованному подходу. Цель изменений – большее единообразие мячей, а также ужесточение условий сертификации и технических требований.