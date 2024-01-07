Рыбакина о титуле в Брисбене: «На прошлой неделе я снова заболела. Неожиданно, что получился такой результат. Мне еще нужно было восстановиться»

Елена Рыбакина поделилась эмоциями после титула в Брисбене.

В финале она обыграла Арину Соболенко 6:0, 6:3.

– Я очень довольна неделей в Брисбене. Не ожидала, что все получится именно так, с таким счетом. С нетерпением жду следующих недель, особенно в Мельбурне.

– В прошлом ваши матчи с Ариной все были равные. Что вы чувствовали в первом сете, когда все складывалось так быстро?

– Мне кажется, счет не отражает реальность, потому что все геймы были довольно напряженными. В паре моментов, возможно, мне повезло чуть больше. Я знала, что независимо от счета, во втором сете все равно будет сложно. Было несколько моментов, когда все могло сложиться иначе.

Как я уже сказала, я не ожидала такого счета. В конце концов, мне кажется, все было не так просто, как может показаться со стороны.

– Вы поедете в Аделаиду или пропустите турнир с учетом победы здесь? Если пропустите, то в преддверии Мельбурна вы, должно быть, чувствуете себя очень уверенно. Взяв небольшой реванш в финале против Соболенко, вы должны быть уверены в себе перед «Шлемом».

– Да, конечно, это придает уверенности, но, как я уже говорила, битвы против Арины всегда тяжелые. Эта неделя – только начало для всех игроков. Возможно, не все еще набрали лучшую форму. Я сейчас играю хорошо, и, надеюсь, так будет и дальше.

Я планирую поехать в Аделаиду, потому что здорово играла на этой неделе, и физически я тоже в порядке. На неделе перед этим турниром у меня было недостаточно, скажем так, часов на подготовку, потому что я снова заболела. Неожиданно, что получился такой результат. Мне еще нужно было вернуться в форму, восстановиться после болезни.

Посмотрим, что будет в Аделаиде. Конечно, там другие условия. Надеюсь, как я уже сказала, я продолжу здорово играть и хорошо чувствовать себя на корте.

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