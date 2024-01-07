Соболенко – Рыбакиной после разгромного поражения в финале в Брисбене: «Спасибо хотя бы за эти три гейма. Мы создали видимость борьбы»

Теги WTA Brisbane International Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Арина Соболенко поздравила Елену Рыбакину с победой на турнире в Брисбене.

В финале Рыбакина победила Соболенко со счетом 6:0, 6:3.

«Честно говоря, не знаю, с чего начать. Во-первых, Елена... Вау! Это был интересный матч. Отличная работа. Спасибо хотя бы за эти три гейма. Мы создали видимость борьбы (смеется). Хорошая работа. Поздравляю тебя и твою команду с потрясающей неделей. И до встречи в Мельбурне (смеется)».

Также белоруска обратилась к своей команде: «Пару слов моей команде... Сегодня мы плохо поработали. 6:0, 6:3. Это все ваша вина, ребята (улыбается)».

Рыбакина поздравила Соболенко с удачным началом сезона.

«Поздравляю Арину с отличной неделей и с отличным прошлым сезоном и надеюсь, что мы обязательно встретимся в Мельбурне. Думаю, будет еще одна отличная битва. Несмотря на счет, против тебя всегда тяжело играть. Мы всегда подталкиваем друг друга, и, по-моему, это здорово, благодаря этому мы прогрессируем, поэтому надеюсь, так будет и дальше.

И, конечно, поздравляю твою команду. (Соболенко с улыбкой говорит: «Никаких поздравлений».) Они хорошо работают, что бы ни говорила Арина. Вы правда хорошо работаете, и, Арина, мне очень нравится с тобой играть, независимо от результата. Как я уже сказала, мы всегда подталкиваем друг друга, и, по-моему, это здорово».

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7 комментариев
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Когда побеждает женщина, это прекрасно.
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Ну все Казахстан сегодня бухает
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Ответ BumbleBee
нашла Рыбакина нужные кнопки и рычаги на Арину, что никто таких проблем ей не доставляет как Рыбакина. Эх...
Команда Рыбакиной умеет делать выводы, на всех рычаги и кнопки находит) Швентек не даст соврать
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Ответ Dym86
Соболенко первая в году смогла забрать у Рыбакиной подачу
Да Лена сама ее отдала, а не Арина постаралась
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нашла Рыбакина нужные кнопки и рычаги на Арину, что никто таких проблем ей не доставляет как Рыбакина. Эх...
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Соболенко первая в году смогла забрать у Рыбакиной подачу
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Ответ Eldrik Slim
Команда Рыбакиной умеет делать выводы, на всех рычаги и кнопки находит) Швентек не даст соврать
Только не на Самсонову. Уже столько играли, могли бы давно уже тактику поменять.
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