Арина Соболенко: «Люблю играть против Рыбакиной – наши матчи всегда получаются высокого уровня»

Теги WTA Brisbane International Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Арина Соболенко прокомментировала финал против Елены Рыбакиной в Брисбене.

Они сыграют друг с другом в восьмой раз, счет в личке 5:2 в пользу белоруски.

«Люблю играть против Елены – наши матчи всегда получаются высокого уровня. Обычно людям они нравятся (смеется). Надеюсь, завтра будет классная битва. Очень жду этого матча.

Надеюсь, смогу выиграть первый титул в Брисбене», – сказала Соболенко в интервью на корте.

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3 комментария
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надеюсь,что выиграет Рыбка!
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Когда ведешь в личке 5-2 то конечно нравится)
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Ответ Syndycate
Когда ведешь в личке 5-2 то конечно нравится)
Прошлый год 2:2. В том числе поражение в финале Мастерса.
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