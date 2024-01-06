Арина Соболенко: «Люблю играть против Рыбакиной – наши матчи всегда получаются высокого уровня»
Арина Соболенко прокомментировала финал против Елены Рыбакиной в Брисбене.
Они сыграют друг с другом в восьмой раз, счет в личке 5:2 в пользу белоруски.
«Люблю играть против Елены – наши матчи всегда получаются высокого уровня. Обычно людям они нравятся (смеется). Надеюсь, завтра будет классная битва. Очень жду этого матча.
Надеюсь, смогу выиграть первый титул в Брисбене», – сказала Соболенко в интервью на корте.
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