Арина Соболенко: «Люблю играть против Рыбакиной – наши матчи всегда получаются высокого уровня»

Арина Соболенко прокомментировала финал против Елены Рыбакиной в Брисбене.

Они сыграют друг с другом в восьмой раз, счет в личке 5:2 в пользу белоруски.

«Люблю играть против Елены – наши матчи всегда получаются высокого уровня. Обычно людям они нравятся (смеется). Надеюсь, завтра будет классная битва. Очень жду этого матча.

Надеюсь, смогу выиграть первый титул в Брисбене», – сказала Соболенко в интервью на корте.

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