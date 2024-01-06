Соболенко вышла в 25-й финал в карьере и сыграет с Рыбакиной

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале в Брисбене обыграла Викторию Азаренко – 6:2, 6:4.

Для нее это 15-я победа подряд в Австралии. В прошлом году белоруска взяла титулы в Аделаиде и на Australian Open. За четыре матча в Брисбене она отдала соперницам всего 15 геймов.

Соболенко вышла в 25-й финал в карьере. За 14-й титул она сыграет с Еленой Рыбакиной (5:2 в личных встречах).

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