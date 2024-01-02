Надаль о нервах в первом матче за 11 месяцев: «Внутри себя ты надеешься, что будешь играть на высоком уровне, но знаешь, что все может обернуться катастрофой»

Рафаэль Надаль рассказал об эмоциях в первом матче после возвращения.

В первом круге в Брисбене он обыграл Доминика Тима – 7:5, 6:1. Это был первый одиночный матч испанца с Australian Open-2023.

– Вы сказали, что для вас это был эмоциональный день. Могли бы вы рассказать, что чувствовали перед матчем? В подтрибунке все было как обычно или были нервы, к которым вы не привыкли?

– Думаю, это очень легко объяснить. Когда ты делаешь что-то, к чему не привык, ты больше нервничаешь. Потому что когда делаешь что-то почти каждый день, ты более-менее знаешь, что произойдет. Ты можешь сыграть чуть лучше или чуть хуже, но у тебя есть стандартный уровень, ниже которого не опустишься.

В этом случае имела место комбинация из нескольких вещей. В первую очередь это эмоции от возвращения на корт после долгого перерыва и тяжелого процесса восстановления. Во-вторых, это сомнения по поводу своей физической формы. А в-третьих, это момент выхода на корт. Я знаю, что хорошо тренировался на прошлой неделе. Но когда выходишь на корт, ты сомневаешься, случится ли какой-то кошмар. Потому что, если честно, такой сценарий вполне реален.

Но я это говорю не для того, чтобы себя защитить. Мне это не нужно и мне незачем оправдываться. Я знаю, что происходит.

Я лично и люди из моего окружения могут вам сказать, что я чувствовал полтора месяца назад. Я говорю от всего сердца и максимально искренне. Дело не в том, что ты выходишь на корт и нервничаешь больше обычного – внутри себя ты надеешься, что будешь играть на высоком уровне, но знаешь, что все может обернуться катастрофой. Конечно, меня это беспокоило.

Надаль вернулся! И после 11 месяцев мучений играет шикарно

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