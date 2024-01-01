Швентек об Осаке: «Рада, что она вернулась. У нее было много взлетов и падений, но когда она хорошо играет, победить ее очень сложно»

Ига Швентек прокомментировала возвращение Наоми Осаки и других звезд тура.

– Ига, вопрос не про United Cup. В тур вернулись многие игроки – Каролин [Возняцки], Энджи [Кербер], Наоми...

– Наоми уже сыграла? Выиграла?

– Да.

– Круто.

– С точки зрения человека, который был №1 в их отсутствие, что вы думаете о возвращении таких выдающихся игроков? Как это повлияет на современный тур?

– Я мало играла с Каро. Мы только один раз встречались в Торонто – я тогда была новичком. И думала только о том, как бы перекинуть мяч через сетку – ни о какой тактике речи не было. Но она почти полька, так что мы ее немного знаем. Ага [Радванска] много с ней играла, и эти матчи были очень напряженными. Я знаю ее игру благодаря тренеру (Томашу Викторовски – Sports.ru).

C Наоми мы пару раз встречались. Я очень рада, что она вернулась. Слышала, что у нее все хорошо вне корта, и это очень здорово. Буду рада с ней увидеться и пообщаться.

Она всегда показывала великолепный теннис. У нее было много взлетов и падений, но когда она хорошо играет, победить ее очень сложно. Тут она победила впервые за два года. Потрясающе. Она показала, что это возможно.

Энджи Кербер тоже почти полька. [На одной из пресс-конференций] мы обсуждали ее игру. Здорово, что она возвращается. Приятно видеть в туре знакомые лица. Все они прекрасные люди.

Кто еще возвращается? Еще Аманда [Анисимова]. Я мало с ними разговаривала – мы все же коллеги. Думаю, со временем мы проведем друг с другом классные матчи. Посмотрим.

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