Швентек об Осаке: «Рада, что она вернулась. У нее было много взлетов и падений, но когда она хорошо играет, победить ее очень сложно»

Теги WTA Наоми Осака Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала возвращение Наоми Осаки и других звезд тура.

– Ига, вопрос не про United Cup. В тур вернулись многие игроки – Каролин [Возняцки], Энджи [Кербер], Наоми...

– Наоми уже сыграла? Выиграла? 

– Да.

– Круто. 

– С точки зрения человека, который был №1 в их отсутствие, что вы думаете о возвращении таких выдающихся игроков? Как это повлияет на современный тур? 

– Я мало играла с Каро. Мы только один раз встречались в Торонто – я тогда была новичком. И думала только о том, как бы перекинуть мяч через сетку – ни о какой тактике речи не было. Но она почти полька, так что мы ее немного знаем. Ага [Радванска] много с ней играла, и эти матчи были очень напряженными. Я знаю ее игру благодаря тренеру (Томашу Викторовски – Sports.ru).

C Наоми мы пару раз встречались. Я очень рада, что она вернулась. Слышала, что у нее все хорошо вне корта, и это очень здорово. Буду рада с ней увидеться и пообщаться.

Она всегда показывала великолепный теннис. У нее было много взлетов и падений, но когда она хорошо играет, победить ее очень сложно. Тут она победила впервые за два года. Потрясающе. Она показала, что это возможно.

Энджи Кербер тоже почти полька. [На одной из пресс-конференций] мы обсуждали ее игру. Здорово, что она возвращается. Приятно видеть в туре знакомые лица. Все они прекрасные люди.

Кто еще возвращается? Еще Аманда [Анисимова]. Я мало с ними разговаривала – мы все же коллеги. Думаю, со временем мы проведем друг с другом классные матчи. Посмотрим.

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4 комментария
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Ответ Typizza
Соболенко, Рыбакина - тоже почти польки. Весь мир - Польша.
У Каро родители - польские эмигранты, а у Энджи так, вроде,вообще чистые поляки. Поэтому они и правда почти польки. Кербер вон в Польше, вроде, живёт. Наши ж журналисты не стыдятся называть Кенин "урожденкой Москвы", то почему это нельзя остальным )
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+2
Прекрасное у Иги настроение)

“Did you have a dinner appointment with the way that mixed doubles went? 40 minutes.”

Iga: “For us, lunch… I’m trying to teach Hubi that he doesn’t need a tiebreaker in every set” 😂
*********
I’m happy I have another chef in the bakery. On twitter they said the bakery should be closed on New Year’s Eve but here we are.” 😂
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+1
Соболенко, Рыбакина - тоже почти польки. Весь мир - Польша.
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Очень дипломатично и позитивно
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