Ига Швентек: «Наверное, я буду играть долго. Но люди меняются, жизнь меняется»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек рассказала, когда завершит карьеру .

Сейчас четырехкратной чемпионке «Больших шлемов» 22 года. 

«Я об этом думала, но ответ постоянно меняется. Я не знаю, насколько уставшей буду. Если честно, я не слишком много это анализирую, потому что не знаю, какой ситуация будет через 5-10 лет. Трудно что-то предсказать. 

Я из тех людей, которые любят завершать начатое, так что, наверное, я буду играть долго. Но люди меняются, жизнь меняется, неизвестно, что случится через 10 лет. Поэтому я пока об этом не думаю. Сейчас я сосредоточена на тренировках».

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