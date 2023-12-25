Швентек о конкуренции в WTA: «Мы с Соболенко и Рыбакиной выделяемся, играем стабильно»

Теги WTA Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Швентек Теннис

Ига Швентек оценила уровень конкуренции в WTA.

«Последние пару сезонов женский теннис держится на стабильном уровне. Мне кажется, что мы с Ариной [Соболенко] и Еленой [Рыбакиной] выделяемся, играем стабильно. Но есть и другие девушки, которые тоже стараются прибавить.

Но для меня все это ничего не меняет. Я предпочитаю работать в своем темпе, но когда с тобой кто-то борется и тебя подталкивает, это имеет и положительный, и отрицательный эффект. Но я не слишком много это анализирую».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий