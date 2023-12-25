Швентек о конкуренции в WTA: «Мы с Соболенко и Рыбакиной выделяемся, играем стабильно»

Ига Швентек оценила уровень конкуренции в WTA.

«Последние пару сезонов женский теннис держится на стабильном уровне. Мне кажется, что мы с Ариной [Соболенко] и Еленой [ ] выделяемся, играем стабильно. Но есть и другие девушки, которые тоже стараются прибавить.

Но для меня все это ничего не меняет. Я предпочитаю работать в своем темпе, но когда с тобой кто-то борется и тебя подталкивает, это имеет и положительный, и отрицательный эффект. Но я не слишком много это анализирую».

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