Ига Швентек: «Для меня Надаль – огромный источник вдохновения. Надеюсь, он будет хорошо играть»

Ига Швентек прокомментировала возвращение Рафаэля Надаля и Наоми Осаки.

Испанец вернется после травмы бедра, а японка – после рождения дочери.

«Мне очень нравится их смотреть, так что с точки зрения болельщика я рада.

Конечно, для меня Рафа – огромный источник вдохновения. Надеюсь, он будет хорошо играть.

С Наоми мы можем встретиться на корте, так что это забавно. Но я рада, что она возвращается, что она выполнила другие задачи и теперь снова будет играть в теннис.

Мне любопытно, как они будут играть, как быстро они войдут в ритм. Они оба очень опытные, так что я надеюсь, что все будет хорошо».

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