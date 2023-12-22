Ига Швентек: «Для меня Надаль – огромный источник вдохновения. Надеюсь, он будет хорошо играть»
Ига Швентек прокомментировала возвращение Рафаэля Надаля и Наоми Осаки.
Испанец вернется после травмы бедра, а японка – после рождения дочери.
«Мне очень нравится их смотреть, так что с точки зрения болельщика я рада.
Конечно, для меня Рафа – огромный источник вдохновения. Надеюсь, он будет хорошо играть.
С Наоми мы можем встретиться на корте, так что это забавно. Но я рада, что она возвращается, что она выполнила другие задачи и теперь снова будет играть в теннис.
Мне любопытно, как они будут играть, как быстро они войдут в ритм. Они оба очень опытные, так что я надеюсь, что все будет хорошо».
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