Михаил Южный: «Гарин попросил с ним поработать, но сейчас у меня нет времени»

Михаил Южный не будет постоянным тренером Кристиана Гарина.

«Кристиан попросил с ним поработать, но сейчас у меня нет времени. Я ответил, что мы могли бы немного вместе потренироваться и, возможно, съездить на несколько турниров, но я не уверен».

Сейчас Южный на постоянной основе работает с российским игроком, который начал выступать на «Фьючерсах». Южный хорошо знает его отца.

«У него пока нет очков ATP, так что это совсем другой вызов. Если мы попадем в квалификацию «Большого шлема», это уже будет большой победой, поскольку мы начинали практически с нуля».

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