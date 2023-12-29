Михаил Южный: «Шаповалов не в полной мере делает то, что ему нужно, чтобы стать топом. Он должен ставить теннис на первое место»

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Михаил Южный объяснил уход из команды Дениса Шаповалова.

Они сотрудничали с 2019-го по 2021-й.

«Я получил невероятный опыт. Мне повезло: всего через год после окончания карьеры игрока я получил возможность работать с прекрасным молодым теннисистом. У него был большой потенциал, и мы здорово начали. Во время пандемии мы три месяца вместе тренировались в Брейдентоне. Когда я пришел в команду, мне очень помогла мама Дениса: она рассказала о его теннисе, характере, о том, что ему нравится и не нравится, чтобы я не наделал глупых ошибок из-за недостатка информации. Результаты были отличными.

После полуфинала «Уимблдона» мы разошлись во мнениях насчет расписания – я считал, что нужно придерживаться согласованного плана... Я почувствовал, что мы немного потеряли контакт, и в конце того года мы закончили сотрудничество. Решение о расставании было обоюдным, но если резюмировать причины, то они сводятся к выбору, касающемуся турниров и тренировок. Я стал чувствовать себя скорее спарринг-партнером, чем тренером».

В следующем году после поражения от Алекса де Минаура на «Мастерсе» в Канаде Шаповалов попросил Южного вернуться в команду.

«Сейчас я люблю смотреть теннис – когда играл, никогда не смотрел, но сейчас мне нравится. Я видел тот матч, и Денис позвонил, чтобы узнать мое мнение о его игре. Он попросил меня приехать в США, и я ответил, что могу приехать на US Open. Мы вместе потренировались, он рассказал о своем сезоне и о проблемах, с которыми столкнулся за пределами корта. Ему было нелегко играть. Мне предложили стать его главным тренером и путешествовать, наверное, 20 недель в году, и я подумал, что хотел бы принять этот вызов.

Мы много говорили в Нью-Йорке, потом много раз общались по телефону, но мне показалось, что ничего не изменилось. Я понял, что не могу добиться необходимых изменений: он слушает, но не в полной мере делает то, что ему нужно для того, чтобы стать топ-игроком. Два-три года назад он был одним из тех, кто мог постоянно входить в топ-10, но для этого ему нужно было изменить кое-что вне тенниса.

Прежде всего он должен быть на 100% здоров и лучше готов физически. Главное – он должен ставить теннис на первое место. Большую часть времени он так и делает, но, на мой взгляд, он принял несколько неверных решений, когда теннис оказался не в приоритете».

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