Южный о самом сложном сопернике: «У нас с Федерером был похожий стиль игры, только он все делал лучше меня»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Михаил Южный ATP Теннис

Михаил Южный рассказал, с кем из Большой тройки ему было сложнее играть.

«Рафа и Новак моложе меня, поэтому поначалу мне было немного легче с ними играть. Первые матчи были абсолютно равными. Со временем они заметно прибавили, и играть с ними стало сложнее. Но мне – да и не только мне, а тысячам игроков – особенно тяжело было играть с Роджером. Мы много раз встречались на траве... Честно говоря, из всех 17 матчей, может, всего дважды у меня был шанс победить. Все просто – у нас был похожий стиль игры, только он все делал лучше: его подача была лучше, мой слайс против него не работал.

Наверное, только бэкхенд у нас был примерно одинаковый, но у меня ни в каком компоненте не было преимущества. Вот Гильермо Каньяс обыграл Роджера дважды подряд [в 2007-м в Индиан-Уэллс и Майами]. У него был шанс из-за его стиля игры – в плохой для себя день Федерер мог ему проиграть.

С Рафой и Новаком было легче играть психологически, потому что я побеждал их в прошлом. С Роджером с каждым матчем становилось все труднее. Я начал больше на себя давить, потому что очень хотел его обыграть. Но эти эмоции и особый настрой только мешали. А он просто не хотел уступать парню, которого он обыгрывал уже много раз».

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