Джокович о влиянии Кобе Брайанта на его карьеру: «Он всегда мне помогал, когда я больше всего в этом нуждался»

Новак Джокович рассказал, какую роль в его карьере сыграл Кобе Брайант.

Серб посвятил ему победу на US Open, надев футболку с 24-м номером, надписью Mamba Forever и совместным фото на груди.

«Кобе всегда мне помогал, когда я больше всего в этом нуждался. После операции на локте [в 2017-м] морально и психологически я был не в порядке – даже подумывал о том, чтобы уйти из тенниса. Он подбадривал меня, делился опытом, давал советы».

Новак посвятил «Шлем» Кобе Брайанту – №24. Они были очень близки

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