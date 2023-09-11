Джокович надел футболку в честь Кобе Брайанта после победы на US Open
Новак Джокович посвятил победу на US Open баскетболисту Кобе Брайанту, погибшему в авиакатастрофе в 2020-м.
На футболке спереди написано «Мамба навсегда».
А сзади стоит число 24 – один из номеров Брайанта и количество «Больших шлемов», выигранных сербом.
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Крутой жест, конечно! :)
Это видно неистребимо. Тебе пофиг, я понимаю,но. только с Коби Брайнтом в авиакатастрофе погибла и его дочь. Не гугли https://www.sport-express.ru/basketball/nba/reviews/podrobnosti-gibeli-kobi-brayanta-i-ego-docheri-dzhianny-pochemu-razbilsya-vertolet-1635887/