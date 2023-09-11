Джокович надел футболку в честь Кобе Брайанта после победы на US Open

посвятил победу на баскетболисту Кобе Брайанту, погибшему в авиакатастрофе в 2020-м.

На футболке спереди написано «Мамба навсегда».

А сзади стоит число 24 – один из номеров Брайанта и количество «Больших шлемов», выигранных сербом.

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