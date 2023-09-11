Джокович надел футболку в честь Кобе Брайанта после победы на US Open

Теги Кобе Брайант Новак Джокович US Open ATP Теннис

Новак Джокович посвятил победу на US Open баскетболисту Кобе Брайанту, погибшему в авиакатастрофе в 2020-м.

На футболке спереди написано «Мамба навсегда».

А сзади стоит число 24 – один из номеров Брайанта и количество «Больших шлемов», выигранных сербом.

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16 комментариев

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Павел Алексеев
Величайший помнит величайшего 😭💪
+19
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+19
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Vankouver
Ответ Йенс Мустерманн
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А ты дешевый хейтер.
+20
-2
+18
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Czarn
Чемпион помнит о Чемпионе💪 Уважаю, Новак!
+7
-1
+6
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mr_ h2o
Это было красиво
+5
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Южка
Ответ Йенс Мустерманн
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Ага. Маечку заготовил 24 = 24 🤭
+3
-1
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Iva_Nova
о, в победном интервью на этом сделали акцент! :)
Крутой жест, конечно! :)
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Rumata22
Красиво 👍🏻
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Кавабунга Шреддоголовый
Жест достойный
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Южка
Ответ Vankouver
А ты дешевый хейтер.
на Уиме как думаешь, эта маечка лежала у него в сумке?
+3
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Теннис Сандгрен
Ответ Южка
на Уиме как думаешь, эта маечка лежала у него в сумке?
Кобе англичанин? Очевидно же что не лежала
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Vankouver
Ответ Южка
на Уиме как думаешь, эта маечка лежала у него в сумке?
Допустим (гипотетически), что лежала...И какой вывод ты из этого сделал?
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Anton Kortenko
может баллотироваться в президенты США. электорат завоёван.
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Павел Алексеев
Ответ Eugenie Nation
О чем ты. Коби даже в топ 3 не входит
Ержан, вставай, ты обосрался
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Радость Ди Мария
Ответ Iva_Nova
о, в победном интервью на этом сделали акцент! :) Крутой жест, конечно! :)
Ну хоть что-то человеческое. Но как всегда два смайла.
Это видно неистребимо. Тебе пофиг, я понимаю,но. только с Коби Брайнтом в авиакатастрофе погибла и его дочь. Не гугли https://www.sport-express.ru/basketball/nba/reviews/podrobnosti-gibeli-kobi-brayanta-i-ego-docheri-dzhianny-pochemu-razbilsya-vertolet-1635887/
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