Джокович о посвящении Кобе Брайанту: «Когда у меня были травмы и я пытался вернуться в топ, он был одним из тех, на кого я больше всего полагался»

Новак Джокович прокомментировал то, что посвятил победу на US Open Кобе Брайанту.

«Я где-то неделю назад подумал о том, что надену такую футболку, если мне выпадет шанс выиграть турнир. Ни с кем этим не делился до последних дней, когда попросил своих людей помочь с изготовлением футболки.

Кобе был близким другом, мы много обсуждали чемпионский характер. Когда у меня были травмы и я пытался вернуться в топ, он был одним из тех, на кого я больше всего полагался. Он всегда был готов помочь советом, по-дружески поддержать.

Его смерть сделала мне очень больно. Он носил майку с номером 24, когда стал легендой баскетбола. И я подумал, что это будет хороший символический жест, чтобы отдать ему должное».

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