Джокович о посвящении Кобе Брайанту: «Когда у меня были травмы и я пытался вернуться в топ, он был одним из тех, на кого я больше всего полагался»

Теги Кобе Брайант Новак Джокович US Open ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что посвятил победу на US Open Кобе Брайанту.

«Я где-то неделю назад подумал о том, что надену такую футболку, если мне выпадет шанс выиграть турнир. Ни с кем этим не делился до последних дней, когда попросил своих людей помочь с изготовлением футболки.

Кобе был близким другом, мы много обсуждали чемпионский характер. Когда у меня были травмы и я пытался вернуться в топ, он был одним из тех, на кого я больше всего полагался. Он всегда был готов помочь советом, по-дружески поддержать.

Его смерть сделала мне очень больно. Он носил майку с номером 24, когда стал легендой баскетбола. И я подумал, что это будет хороший символический жест, чтобы отдать ему должное».

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7 комментариев

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Czarn
Чемпион никогда не забывает о другом Чемпионе! Новак, спасибо за такие теплые слова! 😄💪
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Fazy10
даже для самых великих - Кобе остается идолом , как жалко , что его с нами больше нет (
+4
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Alan Flow
К сожалению нас всех скоро не будет, а рекорды останутся. Все эти мгновения исчезнут во времени, как слёзы в дожде 👍
+2
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Радость Ди Мария
Это была не просто смерть. С Коби Брайнтом погибла его дочь. В этом был главный ужас
https://www.sport-express.ru/basketball/nba/reviews/podrobnosti-gibeli-kobi-brayanta-i-ego-docheri-dzhianny-pochemu-razbilsya-vertolet-1635887/
+2
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mr_ h2o
Два ментальных монстра. В нынешнее время подобных спортсменов я не наблюдаю
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Anush15
Все так и только Алькарас может дать бой Новаку. Игра Карлос-Новак круче всех
С победой Ноле
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Павел Ниткин
Ответ Alan Flow
К сожалению нас всех скоро не будет, а рекорды останутся. Все эти мгновения исчезнут во времени, как слёзы в дожде 👍
Хорошая отсылка!
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