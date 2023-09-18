Халеп о допинговой дисквалификации до 2026-го: «Я была в полном шоке, потому что не ожидала ничего подобного»

Теги допинг WTA Симона Халеп Теннис

Симона Халеп была удивлена решением по ее допинговому делу.

«После слушаний я не сомневалась, потому что [в обвинениях] было очень много бессмысленного и несправедливого.

Получив решение, я была в полном шоке. Я не могла поверить, что меня дисквалифицировали на четыре года, хотя мы выявили загрязнение, и моя кровь была абсолютно нормальной. Они не нашли в моей крови ничего плохого. Это безумие, что они приняли такое решение, учитывая все, что [представили юристы]. Они судили меня по шаблону. Нет никаких доказательств. Это просто безумие.

В психологическом плане это была катастрофа, потому что я не ожидала ничего подобного. Я всегда тщательно следила за тем, что попадает в мой организм, и никогда не принимала ничего, не проверив. Так что это шок.

Хорошо, что удалось выяснить, откуда взялся [роксадустат], потому что очень тяжело, когда не знаешь, что происходит.

Мне не было смысла его принимать. Он бы мне навредил, а не помог. (По словам Халеп, препарат мог усугубить ее проблемы с щитовидной железой – Sports.ru.)

Трудно сосредоточиться на теннисе. Мне нужно оставаться здоровой. [На корте] я на эмоциях. Когда ты истощена эмоционально, можно получить физическую травму. Я стараюсь защитить себя, поэтому продолжу ходить в зал, чтобы оставаться в форме».

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4 комментария

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Наглая Кайса
Думала, что как Эррани проскочит, но не вышло. Бумеранг хороший прилетел.
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Alex1104
"Я думала, что это только для россиян... "
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Евгений Попов
хахаха! бумеранг!!!
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Sincere
4 года это в любом случае бред. может хотя бы срежут срок.
Симуля должна вернуться на корт.
0
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