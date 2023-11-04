Муратоглу о допинговой дисквалификации Халеп: «Чувствую ответственность за случившееся. По сути, это я принес ей загрязненный коллаген»

Теги допинг WTA Симона Халеп CAS Патрик Муратоглу Теннис

Патрик Муратоглу отреагировал на дисквалификацию Симоны Халеп до 2026 года.

Румынка требует отмены решения ITIA и всех наложенных санкций. В октябре она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Я уверен в будущем Симоны Халеп и ее апелляции в CAS, поскольку это независимый суд. Нам удалось установить, из-за чего произошло загрязнение.

Мы предложили ей принимать коллаген и дали ей коллаген от одной компании. Оказалось, что этот коллаген был загрязнен и было невозможно об этом узнать. Но я чувствую ответственность за случившееся, потому что это моя команда. То есть, по сути, это я принес ей этот коллаген.

Мы провели все возможные анализы, чтобы установить, что дело именно в загрязнении. Я уверен, что независимый суд признает, что она никогда не употребляла допинг, что она жертва и должна как можно скорее вернуться на корт и участвовать в соревнованиях.

Теперь я понял, что загрязнение завтра может случиться с любым спортсменом, потому что, судя по всему, это происходит все чаще и чаще. Препараты, которые должны быть чистыми, оказываются загрязненными. Речь о крайне низких уровнях чего-либо. От этого нет никакого эффекта, но в системе оказываются вещества, которых там быть не должно, и антидопинговая проба становится положительной.

И это ужасно, потому что ты совершенно невиновен, но твоя репутация пострадает из-за того, что твое имя замешано в истории с допингом, несмотря на то, что ты его не принимал. Твоя карьера приостановлена на очень долгий срок. Это может сказаться на всей твоей карьере, на твоей репутации по очень несправедливой причине, потому что ты ничего не сделал.

Я понял, что это может случится с кем угодно и что при выборе компании, у которой ты будешь покупать добавки, нужно быть на 100% уверенным, что этого не произойдет».

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4 комментария

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S.Graf
А что ещё можно было ожидать от тренера допингиста Сэрины
Другим его питомцам тоже может прилететь
"С кем поведёшься, от того и подхватишь" ©
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sashati
Чувак, что значит невозможно узнать?) Ты профи или где?
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Stas Salesov
Честно говоря, фигня какая-то. У уважающих себя компаний обязательно есть соответствующая сертификация для проф. спортcменов (Мэдисон Киз к примеру амбассадор Thorne), зачем принимать добавку от какого-то малоизвестного бренда, нужно постараться к тому же, чтобы этого производителя найти, ни в каких рейтингах на него не наткнетесь🤔
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ivan 07
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Допингер спецом подставил Симону.
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