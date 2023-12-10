Турсунов о словах Забияко, что после работы с ним «все травмируются или заканчивают»: «Если Наташа так сказала, значит, так оно и есть»

Дмитрий Турсунов отреагировал на критику со стороны Натальи Забияко.

На утверждение одного из болельщиков об эффективности работы Турсунова она ответила: «Он настолько эффективен, что после нескольких месяцев работы с ним все травмируются или заканчивают 😂👍🏻. Он ни с кем не работал дольше года. Думаю, Анетт [Контавейт] чрезвычайно ему «благодарна», – написала Забияко в комментариях на ютубе.

«Я, конечно, понимаю, что она очень высококвалифицированный специалист в области тенниса (улыбается). На самом деле я считаю, что комментировать ее мнение абсолютно нет смысла. У каждого человека есть свое мнение.

Я думаю, что положительная динамика была абсолютно у всех игроков. Если касаться Анетт, то, по-моему, она травмировалась уже после того, как мы с ней закончили работать. В тот момент у нее был ковид. Она переболела, пыталась начать тренироваться, но у нее были достаточно тяжелые последствия, насколько я помню. Поэтому насчет травмы... Ну, конечно, это можно приписать мне. Я и с Сашей Зверевым пару раз общался. Видимо, он тоже из-за меня подвернул ногу на «Ролан Гаррос». Так что да, токсичный, всех травмирую. Если там еще кто-то травмируется, не проблема – обращайтесь ко мне, я приму вину на себя (смеется).

Да и за физуху все-таки отвечают тренеры по физподготовке, к ним должны быть все вопросы. Что касается тренировочного графика, то никогда не было такого, чтобы я заставлял человека тренироваться через боль – я же не совсем дебил. Прекрасно понимаю, что любая какая-то травма, и на меня покажут пальцем. Я аккуратен в этом.

Слушай, если Наташа так сказала, значит, так оно и есть (смеется)», – сказал Турсунов в интервью ютуб-каналу Dychkovsky.

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Турсунов напоминает – он отличный тренер. С ним Контавейт выиграла 26 матчей из 29 и ворвалась в топ-10

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