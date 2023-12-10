Турсунов о словах Забияко, что после работы с ним «все травмируются или заканчивают»: «Если Наташа так сказала, значит, так оно и есть»

Теги Дмитрий Турсунов WTA Анетт Контавейт Наталья Забияко Теннис

Дмитрий Турсунов отреагировал на критику со стороны Натальи Забияко.

На утверждение одного из болельщиков об эффективности работы Турсунова она ответила: «Он настолько эффективен, что после нескольких месяцев работы с ним все травмируются или заканчивают 😂👍🏻. Он ни с кем не работал дольше года. Думаю, Анетт [Контавейт] чрезвычайно ему «благодарна», – написала Забияко в комментариях на ютубе.

«Я, конечно, понимаю, что она очень высококвалифицированный специалист в области тенниса (улыбается). На самом деле я считаю, что комментировать ее мнение абсолютно нет смысла. У каждого человека есть свое мнение.

Я думаю, что положительная динамика была абсолютно у всех игроков. Если касаться Анетт, то, по-моему, она травмировалась уже после того, как мы с ней закончили работать. В тот момент у нее был ковид. Она переболела, пыталась начать тренироваться, но у нее были достаточно тяжелые последствия, насколько я помню. Поэтому насчет травмы... Ну, конечно, это можно приписать мне. Я и с Сашей Зверевым пару раз общался. Видимо, он тоже из-за меня подвернул ногу на «Ролан Гаррос». Так что да, токсичный, всех травмирую. Если там еще кто-то травмируется, не проблема – обращайтесь ко мне, я приму вину на себя (смеется).

Да и за физуху все-таки отвечают тренеры по физподготовке, к ним должны быть все вопросы. Что касается тренировочного графика, то никогда не было такого, чтобы я заставлял человека тренироваться через боль – я же не совсем дебил. Прекрасно понимаю, что любая какая-то травма, и на меня покажут пальцем. Я аккуратен в этом.

Слушай, если Наташа так сказала, значит, так оно и есть (смеется)», – сказал Турсунов в интервью ютуб-каналу Dychkovsky. 

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Турсунов напоминает – он отличный тренер. С ним Контавейт выиграла 26 матчей из 29 и ворвалась в топ-10

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12 комментариев
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Забияко абсолютно не права здесь и вообще как бы не очень имеет право публично давать такие оценки
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Казалось бы, откуда такая информация у Забияко?
Хотя с головкой всё плохо у Натали, то бывшего мужа полощет, то к Турсунову претензии.
Соболенко прекрасно себя чувствует и единственная травма - в голове. Я считаю, что с Димой добилась бы большего, другое дело личные капризы. Аннет под руководством Турсунова показала свой потолок.
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Ахаха, Забияко уже экспертом стала в теннисе🤣 Лучше б за Дашей следила, а то такими темпами из топ-30, а потом и топ-50 вылетит в следующем сезоне
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Кстати, скорее всего это вообще мнение Даши, а не Забияко, Забияко вообще вряд ли там что-то шарит)
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Жена теннисистки тоже имеет право на собственное мнение!
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Забияко давно с головой не дружит из-за частых падений с выбросов, поэтому к ее умозаключениям следует относиться с улыбкой, что и делает Турсунов)
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Она просто высказала популярное мнение, здесь тоже не раз об этом писали люди. Как и про то что тренер из него никакой, временный успех той же Контавейт - обычное стечение обстоятельств. Его коучинги с Соболенко до сих пор в памяти, никогда не говорил ничего по делу, одни общие фразы и типа забавные пикировки.
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Ну, Турсунов очень адекватный человек и тренер...он, - рыжий, а с рыжими всегда возникают проблемы...
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Ага, например, Соболенко.
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кто такая Забияко в теннисе (да и не в теннисе)? Соболенко к какой категории относится?
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Скоро Забияка станет тренером по теннису я чувствую...
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