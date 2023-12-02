Кудерметова рассказала, почему не стала продолжать сотрудничество с Турсуновым

Вероника Кудерметова рассказала о причинах расставания с Дмитрием Турсуновым.

Россиянин вошел в команду Кудерметовой перед US Open. В начале октября она взяла титул в Токио, обыграв по ходу турнира Игу Швентек и Джессику Пегулу.

– Мы, девушки, очень эмоциональные, мы очень реагируем на тон, на то, как нам скажут. А он сказал – надо делать: не волнует, что у тебя нет настроения или чего-то еще. Сергей [Демехин, муж] тоже так, но я ему говорю: «Хватит, все». А тут не могу сказать (смеется). Это тяжело. Помаленьку это хорошо, а весь сезон это немножко тяжело [выдерживать].

– То есть это скорее была твоя инициатива, чтобы вы дальше не продолжали? Не Сергея, а в большей степени твоя?

– Да. Сергей, наоборот, очень расстроился: у них был очень хороший контакт (смеется). Сказал: «Может, ты передумаешь?» Я говорю: «Ну пока что я не готова».

– А сейчас, по твоим ощущениям, еще нужен какой-то специалист, кто бы дополнял вашу команду?

– Конечно, нужен всегда человек, потому что мы постоянно вдвоем, и это очень тяжело, когда что-то не складывается, не получается. Плюс новый взгляд со стороны никогда не помешает. В следующем сезоне у нас будет спарринг, человек из Питера – пока не буду раскрывать его имя. Он будет с нами ездить. И у меня будет физио, так как здоровье надо поддерживать: уже возраст (улыбается), – сказала Кудерметова в интервью ютуб-каналу «Больше!»

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