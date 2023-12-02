Кудерметова рассказала, почему не стала продолжать сотрудничество с Турсуновым

Теги Дмитрий Турсунов WTA Сергей Демехин Вероника Кудерметова Теннис

Вероника Кудерметова рассказала о причинах расставания с Дмитрием Турсуновым.

Россиянин вошел в команду Кудерметовой перед US Open. В начале октября она взяла титул в Токио, обыграв по ходу турнира Игу Швентек и Джессику Пегулу.

– Мы, девушки, очень эмоциональные, мы очень реагируем на тон, на то, как нам скажут. А он сказал – надо делать: не волнует, что у тебя нет настроения или чего-то еще. Сергей [Демехин, муж] тоже так, но я ему говорю: «Хватит, все». А тут не могу сказать (смеется). Это тяжело. Помаленьку это хорошо, а весь сезон это немножко тяжело [выдерживать].

– То есть это скорее была твоя инициатива, чтобы вы дальше не продолжали? Не Сергея, а в большей степени твоя?

– Да. Сергей, наоборот, очень расстроился: у них был очень хороший контакт (смеется). Сказал: «Может, ты передумаешь?» Я говорю: «Ну пока что я не готова».

– А сейчас, по твоим ощущениям, еще нужен какой-то специалист, кто бы дополнял вашу команду?

– Конечно, нужен всегда человек, потому что мы постоянно вдвоем, и это очень тяжело, когда что-то не складывается, не получается. Плюс новый взгляд со стороны никогда не помешает. В следующем сезоне у нас будет спарринг, человек из Питера – пока не буду раскрывать его имя. Он будет с нами ездить. И у меня будет физио, так как здоровье надо поддерживать: уже возраст (улыбается), – сказала Кудерметова в интервью ютуб-каналу «Больше!»

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8 комментариев
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всё ясно... Я уж было решил притопить за Веро
больше никого в позу доги не поставит,так и запишем "последняя жертва 🧢»
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Типичный баботеннис, наверное и Радукану по той же причине долго не проработала с Турсуновым. По Кудерметовой и по её играм в частности видно, что она мямля и размазня, та самая, у которой нет спортивного характера, именно спортивного характера ей не хватает для более высоких достижений, не понравилась методика Турсуныча и решила остаться под крылом Демихина, который априори не может быть хорошим тренером будучи её мужем, это её выбор, значит её все устраивает. Однозначно Кудерметова своего карьерного пика уже достигла в таком случае.
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Если игрок не хочет выполнять установку, то и толком не получится показывать результаты, будут единичные вспышки в течение года. Впрочем, на что-то серьёзное рассчитывать, не стоит. Вон, Саккари взяла 1-ый Мастерс и то при удачном стечение обстоятельств, т.е. этот игрок не для больших побед, тут хоть 5 тренеров будут будут помогать, а возможности игрока весьма ограничены, точнее поздно что-то исправлять.
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Человек из Питера - Бублик? ))
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Ответ sined2000
Человек из Питера - Бублик? ))
Александр Медведев, ей в самый раз с таким подходом
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Ответ ДоминаторТенниса
Если игрок не хочет выполнять установку, то и толком не получится показывать результаты, будут единичные вспышки в течение года. Впрочем, на что-то серьёзное рассчитывать, не стоит. Вон, Саккари взяла 1-ый Мастерс и то при удачном стечение обстоятельств, т.е. этот игрок не для больших побед, тут хоть 5 тренеров будут будут помогать, а возможности игрока весьма ограничены, точнее поздно что-то исправлять.
Да нет у Турсунова никаких установок. Это все утопия его фэнов, которые ведутся на его хороший старт со всеми теннисистками. Его установки мы могли прекрасно видеть несколько лет назад во время работы с Соболенко, когда та его спрашивает как по тактике справляться с ветром, а он ей: рви ж**у. Никто не хочет замечать истинную причину результатов Турсунова, которые наступают только в самом начале его работы. Он приходит и сразу закладывает физический базис, ОФП. На этом базисе теннисистка выходит на пик, когда у нее начинает все лететь, но пик имеет свойство заканчиваться, и вот как работать дальше, Турсунов не знает. Человек думает, что результаты приходят только если ты будешь пахать до посинения.
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