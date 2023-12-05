Турсунов не исключил, что в будущем может снова поработать с Кудерметовой

Дмитрий Турсунов высказался о потенциале 19-й ракетки мира Вероники Кудерметовой.

– Сложно ли находить общий язык с мужьями или бойфрендами теннисисток?



– Такой опыт получил, работая с Кудерметовой. Ее тренирует муж, Сергей Демехин. С ним никаких проблем не возникало. Не могу даже назвать себя полноценным тренером Вероники. Скорее был консультантом. Прекрасно понимал, что у двух тренеров могут быть разные взгляды на те или иные моменты. Именно поэтому сразу определил свою роль в команде Кудерметовой. Хотя наши с Сергеем взгляды очень схожи. Он пригласил меня подключиться к работе с супругой, и получилось совсем неплохо. Кудерметова выиграла турнир WTA 500 в Токио, достойно выступила на Elite Trophy в Чжухае. Какую-то роль в этих успехах сыграла моя требовательность. Это признала и сама Вероника, попросившая сейчас дать ей небольшую передышку. Хотя не исключено, что мы продолжим сотрудничество.

– По своему потенциалу Кудерметова – теннисистка из топ-5?

– У Вероники все данные, чтобы быть в топ-10. Для того чтобы войти в первую пятерку, нужно иметь супермотивацию. У испанки Паулы Бадосы есть все данные, чтобы стать первой ракеткой мира. Только сейчас, когда у нее в разгаре роман со Стефаносом Циципасом, ей и в теннис-то играть не всегда хочется. Потенциал нужно преобразовывать в технический арсенал и тактические наработки, а дальше собирать все вместе и надеяться на удачу.

– Можно ли сказать, что, работая с ведущими теннисистками мира, вы познали непостижимую женскую душу?



– Чем дольше работаю, тем больше убеждаюсь: познать ее невозможно. Работать с теннисистками тяжело, но ведь и с теннисистами непросто. У всех разные характеры, разные ожидания от сотрудничества с тренером. Любому спортсмену нужно найти своего тренера, – сказал Турсунов в интервью РИА Новости.

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