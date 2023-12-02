Кудерметова больше не работает с Турсуновым

Вероника Кудерметова объявила о завершении сотрудничества с Дмитрием Турсуновым.

«Как оцениваю сотрудничество? У нас было три недели. Мы вместе работали, тренировались. Сейчас, к сожалению или к счастью, мы не вместе, но в отличном контакте. Здесь [на турнире в Петербурге] прекрасно пообщались.

Дима – хороший тренер, в прошлом хороший игрок, отличный наставник. Да, у нас было хорошее время вместе, но сейчас наши пути разошлись», – цитирует Кудерметову GoTennis.ru.

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