Кудерметова больше не работает с Турсуновым

Теги Дмитрий Турсунов WTA Вероника Кудерметова Трофеи Северной Пальмиры Теннис

Вероника Кудерметова объявила о завершении сотрудничества с Дмитрием Турсуновым.

«Как оцениваю сотрудничество? У нас было три недели. Мы вместе работали, тренировались. Сейчас, к сожалению или к счастью, мы не вместе, но в отличном контакте. Здесь [на турнире в Петербурге] прекрасно пообщались.

Дима – хороший тренер, в прошлом хороший игрок, отличный наставник. Да, у нас было хорошее время вместе, но сейчас наши пути разошлись», – цитирует Кудерметову GoTennis.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Походу муж приревновал
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В интервью Больше достаточно открыто Вероника ответила, что не сошлись и ее решением было не продолжать
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Современным теннисисткам слово нельзя поперек сказать, сразу обиды и увольнения.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да что ж такое? Кидают и кидают Димона..
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Похоже Турсунов начал резать правду-матку, а ей не понравилось
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что-то Митяй ни кем сработаться не может, Соболенко, Канепи, Радукану, Кудерметова. Наверное слишком жёсткий тренер он для WTA, что все бегут.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Теперь опустится за пределы ТОП-30
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ goodloser
В чём не сошлись?
Говорит слишком прямолинейный, иногда это норм, но весь сезон так не представляет возможным провести
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ antonanton_
В интервью Больше достаточно открыто Вероника ответила, что не сошлись и ее решением было не продолжать
В чём не сошлись?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий