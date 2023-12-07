Роджер Федерер: «Моя жизнь после завершения карьеры не такая скучная и медленная, как, возможно, представляют некоторые»

Теги Роджер Федерер ATP дети Роджера Федерера Теннис

Роджер Федерер не считает скучной жизнь после завершения карьеры.

«Это был плавный переход, потому что у меня были проблемы с коленом, а потом началась пандемия. В последние несколько лет все замедлилось. Когда я закончил, то испытал облегчение, потому что я так старался вернуться, но в итоге ничего не вышло, и это совершенно нормально. А прошедший год был только в радость.

Жизнь стала другой, потому что я иначе ее организую. С детьми логистика сложнее, но я много делаю для фонда, для филантропии. И еще я много занимался бизнесом. Так что, если честно, я был очень занят. И, конечно, я отец 24/7, помогаю детям с учебой и всем, что с ней связано. Так что моя жизнь не такая скучная и медленная, как, возможно, представляют некоторые».

Чем Роджер Федерер занимается через год после завершения карьеры?

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2 комментария
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Атец.
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Роджер счастлив👌
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